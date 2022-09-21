Укр

Евросоюз накажет россию за "референдумы" в Украине

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
523
ЕС готовит новые санкции против россии
ЕС готовит новые санкции против россии

Обсуждения начнутся уже 23 сентября

Европейская комиссия собирается начать консультации со странами Евросоюза относительно нового санкционного пакета, который намерены ввести против россии из-за проведения т.н. "референдумов" на территории Украины.

Как сообщает Politico со ссылкой на четырех европейских политиков, Европейский Союз уже готовит новый пакет санкции против россии, а обсуждения начнутся в эту пятницу.

В частности ожидается, что будет обсуждаться план по ограничению цен на российскую нефть, до того, как в декабре вступит запрет на ее импорт. Подобное ограничение также рассматривается странами "Большой семерки"

Кроме того, возможно введение ограничений против импорта в ЕС алмазов и других предметов роскоши, а также новые санкции против физических лиц.

Как сообщалось ранее, коллаборанты в ОРДЛО накануне заявили о том, что немедленно хотят провести так называемый "референдум" и присоединиться к составу рф. Предварительно известно, что он пройдет с 23 по 27 сентября 2022 года.

Чуть позже с таким заявлением выступили и херсонские коллаборанты.

21 сентября российский диктатор владимир путин заявил о том, что оккупанты будут всячески "способствовать" их проведению, а заодно объявил частичную мобилизацию в рф.

Теги:
#Украина #Россия #Санкции #Евросоюз