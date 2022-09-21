Евросоюз накажет россию за "референдумы" в Украине

Обсуждения начнутся уже 23 сентября

Европейская комиссия собирается начать консультации со странами Евросоюза относительно нового санкционного пакета, который намерены ввести против россии из-за проведения т.н. "референдумов" на территории Украины.

Как сообщает Politico со ссылкой на четырех европейских политиков, Европейский Союз уже готовит новый пакет санкции против россии, а обсуждения начнутся в эту пятницу.

В частности ожидается, что будет обсуждаться план по ограничению цен на российскую нефть, до того, как в декабре вступит запрет на ее импорт. Подобное ограничение также рассматривается странами "Большой семерки"

Кроме того, возможно введение ограничений против импорта в ЕС алмазов и других предметов роскоши, а также новые санкции против физических лиц.

Как сообщалось ранее, коллаборанты в ОРДЛО накануне заявили о том, что немедленно хотят провести так называемый "референдум" и присоединиться к составу рф. Предварительно известно, что он пройдет с 23 по 27 сентября 2022 года.

Чуть позже с таким заявлением выступили и херсонские коллаборанты.

21 сентября российский диктатор владимир путин заявил о том, что оккупанты будут всячески "способствовать" их проведению, а заодно объявил частичную мобилизацию в рф.