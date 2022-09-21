Провал, безумие и издевательство над демократией: реакция мира на выступление путина

Джо Байден осудил ядерные угрозы путина Европе, а Шольц назвал мобилизацию "актом отчаяния"

Президент россии владимир путин сегодня утром выступил с видеообращением к гражданам, в котором объявил о начале частичной мобилизации с 21 сентября для войны в Украине и в очередной раз пригрозил Западу ядерным оружием. Процесс публикации видеообращения также был драматичным: сначала запись собирались выложить вечером 20 сентября, однако через несколько часов задержки что-то пошло не так и пропагандистка Маргарита Симоньян написала пост со словами "Ложитесь спать". Это рассмешило соцсети и российского диктатора в очередной раз высмеяли. Выступление путина вызвало протесты в городах россии и ажиотаж на билеты из страны.

Ряд западных и мировых лидеров раскритиковали выступление путина и планы мобилизации. Среди тех, кто выразился, были Папа Римский Франциск, министр обороны Великобритании Бен Уоллес и генсек НАТО Йенс Столтенберг, вот что они заявили:

Бен Уоллес: "Это свидетельство неудачи"

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что решение о мобилизации свидетельствует о том, что вторжение терпит неудачу.

"Он и его министр обороны отправили насмерть десятки тысяч своих граждан, плохо оснащенных и плохо управляемых. Никакие угрозы и пропаганда не могут скрыть тот факт, что Украина побеждает в этой войне, международное сообщество едино, а россия становится глобальным изгнанником", — говорится в заявлении Уоллеса.

Посол Соединенного королевства в Украине Мелинда Симмонс считает, что мобилизация свидетельствует о непонимании путиным Украины и слабости его позиции.

"Посмотрела спич путина. Он до сих пор отказывается понять Украину. Частичная мобилизация и фиктивные референдумы не устраняют эту существенную слабость", — написала Симмонс.

После встречи на Генассамблее ООН в Нью-Йорке премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявили, что мобилизация в россии была "признаком того, что вторжение проваливается".

"Это проявление слабости", — сказали они, добавив, что будут продолжать поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

Олаф Шольц: "Шаг путина был актом отчаяния"

Канцлер Германии Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая перед журналистами на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, осудил приказ владимира путина о частичной мобилизации и сказал, что это решение является "актом отчаяния".

Шольц также добавил, что Германия не примет "фиктивные референдумы", которые планируются позже на этой неделе в частях Украины, которые сейчас оккупированы россией.

Посол Бринк "США считают мобилизацию признаком слабости"

Посол США в Украине Бриджит Бринк

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала мобилизацию "признаком слабости" и провала.

"Фальшивые референдумы и мобилизация являются признаками слабости, провала россии. Соединенные Штаты никогда не признают претензий россии на якобы аннексированную украинскую территорию, и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — написала Бринк.

Впоследствии президент США Джо Байден во время своего обращения на заседании Генассамблеи ООН осудил последние заявления владимира путина, обратив внимание на то, что тот угрожает Европе ядерным оружием.

"Только сегодня президент пути прибег к открытым ядерным угрозам Европе, дерзко пренебрегнув обязательства по режиму по нераспространению. Сейчас россия призывает еще больше солдат для участия в боях, а кремль организует фейковые референдумы, чтобы попытаться аннексировать часть Украины, чрезвычайно грубо нарушая Хартию ООН ", — сказал Байден.

Кроме этого, президент США обвинил РФ в нарушении устава ООН в результате вторжения в Украину.

Столтенберг: "путин сильно просчитался"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в комментарии Reuters заявил, что мобилизация свидетельствует, что пути просчитались в надежде на молниеносную победу.

"Речь президента путина демонстрирует, что война идет не по плану. Он совершил большую ошибку, стратегическую ошибку. Увеличение численности войск приведет к эскалации конфликта. Это будет означать больше страданий, больше потерь — жизней украинцев, но также и россиян", — заявил Столтенберг.

Отвечая на вопрос, блефует ли путин, заявляя, что "для защиты россии использует все имеющиеся средства", Столтенберг сказал: "Это опасная и безумная ядерная риторика. Она не нова — так он поступал уже много раз. Он знает очень хорошо, что ядерную войну никогда нельзя вести, и ее нельзя выиграть, она будет иметь беспрецедентные последствия для россии".

Папа Римский назвал "безумием" угрозы ядерным оружием

Папа Римский

Папа Римский Франциск сегодня утром назвал "безумием" мнения о возможном использовании ядерного оружия, передает Vatican News. В то же время понтифик умолчал, угрозы раздавались от путина.

"Казахстан сделал очень положительный выбор, когда сказал "Нет" ядерному оружию. Это было смело. В момент, когда эта трагическая война побудила некоторых думать о ядерном оружии (об этом безумии), эта страна сказала "Нет" с самого начала ядерного оружия", – сказал понтифик.

Реакция соседних с россией стран ЕС

Соседние страны Европы, кроме слов в поддержку Украины, восприняли заявление путина еще и как угрозу своей безопасности. В ответ на объявление мобилизации россиян глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил важность дальнейшей поддержки Украины.

Он анонсировал, что Латвия не будет выдавать виз уклоняющимся от мобилизации россиянам, а также не будет менять ограничения на пересечение границы для граждан россии с шенгенскими визами, введенные с 19 сентября. Кроме того, он добавил, что Латвия проведет консультации со странами-партнерами по поводу возможных дополнительных мер безопасности в регионе.

Министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас написал в Twitter, что войска страны приведены в состояние повышенной готовности.

"Поскольку российская военная мобилизация также будет проходить у наших границ (Калининградской области), Силы быстрого реагирования Литвы приведены в состояние повышенной готовности, чтобы предотвратить любые провокации со стороны россии", – сказал Анусаускас.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал НАТО поддержать Украину. Он подчеркнул, что мировое сообщество не должно допустить, чтобы россия захватила Украину.

"россия и дальше будет пытаться уничтожить Украину… Мы не можем с этим согласиться. Мы хотим жить из россии в мире, но когда она показывает грубую силу, мы должны показывать ей нашу оборонную силу. На эту мобилизацию весь блок свободных государств, в частности блок НАТО, сильнейший альянс в истории мира должен ответить поддержкой Украины", — заявил он.

Как сообщал "Телеграф", путин выступил с новыми заявлениями, в которых намекнул, что он наследник Ленина и Сталина.