"Нет могилизации": в россии идут акции протеста после обращения путина (фото, видео)

Протесты в рф набирают обороты, но российские власти пытаются подавить их в зачатке

В среду, 21 сентября, на 210-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент россии владимир путин объявил о частичной мобилизации в стране. После этого россияне начали выходить на улицы, правда, пока митинги малочисленные.

Оппозиционное движение "Весна" призывает россиян выходить на акции протесты в своих городах. Начало акции — в 19:00.

"Нет могилизации! Всероссийская акция протеста. Сегодня, 21 сентября, в 19:00. Центры всех городов. Акция протеста — это только начало. Мы уверены, что решение о могилизации может стать концом для этой власти. Сейчас стране нужно выходить. Всё в наших руках!" — гласит сообщение.

В восточной части рф акции протеста уже начались, однако они немногочисленные. Сообщается о задержании митингующих.

Акции протеста начались в Томске.

В Улан-Удэ несколько десятков человек вышло на акцию против войны и мобилизации.

Люди вышли также на улицы Новосибирска.

После обращения путина выступил и министр обороны рф сергей шойгу, который заявил, что рф планирует мобилизировать 300 тысяч человек. Сразу после выступления президента россии на официальном сайте кремля опубликовали указ президента о частичной мобилизации. Сообщается, что в рф планируют провести три волны мобилизации.