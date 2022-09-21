"путин хочет соскочить": политолог оценил мотивы диктатора рф касательно мобилизации

Алексей Голобуцкий поделился с "Телеграфом" впечатлениями от выступления главы кремля

Кроме военных угроз в адрес Украины и Запада последнее заявление президента россии владимира путина одновременно направлено на внутрироссийскую аудиторию. Для того, чтобы в определенной степени успокоить недовольство, вызванное в тамошнем обществе из-за последствий т.н. "специальной военной операции".

Такое мнение "Телеграфу" высказал политолог Алексей Голобуцкий, комментируя возможные скрытые мотивы мобилизации, о которой лидер россии объявил ранее.

"В политическом смысле решение путина может означать несколько вещей. Во-первых, то, что это просто необходимость. Все варианты уже были проведены: и с привлечением криминальных элементов, и деньги платят наемникам, и регионы задействуют, и т.д. Всего этого недостаточно, чтобы решать, в том числе политические вопросы. Ведь в случае, если Украина отвоюет Херсон и Херсонскую область (и что-то другое, например, Луганщину), любой вариант для путина становится очень опасным для внутренней аудитории. Кроме того, в россии есть множество проблем, которые не решаются сейчас. Так, в частности, в рф есть пограничные зоны, которые банально нужно охранять и т.д.", — отмечает эксперт.

По его убеждению, во-вторых, такой шаг российского тирана может свидетельствовать о том, что глава кремля поднимает ставки перед тем, как переходить к переговорам. То есть, он таким образом якобы говорит, что это же "не всеобщая мобилизация, не объявление войны и многое другое, что он формально мог бы сделать" в данной ситуации.

"Сейчас путин, так сказать, немного поднимает ставки, но не до конца. Это очевидно и видно, в частности, по тому, как он себя вел в Самарканде (на саммите Шанхайской организации сотрудничества, — авт. ), да и вообще в последнее время. Он чувствует себя неуверенно, хочет спрыгнуть и сделать это так, чтобы данный шаг был выгоден для него", — добавляет Голобуцкий.

Оценивая некоторые военные угрозы диктатора рф, политолог подчеркнул, что в них прозвучало немало не логических тезисов: "То есть все, что он говорит, это просто слова, сказанные в контексте, мол, что они "еще ничего не начинали", что все у них "идет по плану, что якобы "воюет контрактная армия", что в россии официально на войне погибло 5 тысяч солдат. Но почему-то мобилизовать им нужно 300 тысяч".

Как сообщал "Телеграф" ранее, украинский журналист, блоггер и соучредитель партии "Демократический топор" Виктор Трегубов объяснил, почему мобилизация не спасет положение россии на войне с Украиной.

Также мы писали, что, несмотря на возможное объявление путиным мобилизации, шло уже несколько месяцев, а накануне вечером тема поднималась максимально остро, большинство россиян все равно оказалось шокированным. Более того, некоторые, вероятно, по привычке даже интересуются, "что же такое происходит".