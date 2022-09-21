Укр

"путин хочет соскочить": политолог оценил мотивы диктатора рф касательно мобилизации

Автор
Дмитрий Дубенский Дмитрий Дубенский
Дата публикации
Читати українською
Автор
1049
Глава рф, похоже, стремится выйти из глухого угла любой ценой Новость обновлена 21 сентября 2022, 14:13
Глава рф, похоже, стремится выйти из глухого угла любой ценой

Алексей Голобуцкий поделился с "Телеграфом" впечатлениями от выступления главы кремля

Кроме военных угроз в адрес Украины и Запада последнее заявление президента россии владимира путина одновременно направлено на внутрироссийскую аудиторию. Для того, чтобы в определенной степени успокоить недовольство, вызванное в тамошнем обществе из-за последствий т.н. "специальной военной операции".

Такое мнение "Телеграфу" высказал политолог Алексей Голобуцкий, комментируя возможные скрытые мотивы мобилизации, о которой лидер россии объявил ранее.

"В политическом смысле решение путина может означать несколько вещей. Во-первых, то, что это просто необходимость. Все варианты уже были проведены: и с привлечением криминальных элементов, и деньги платят наемникам, и регионы задействуют, и т.д. Всего этого недостаточно, чтобы решать, в том числе политические вопросы. Ведь в случае, если Украина отвоюет Херсон и Херсонскую область (и что-то другое, например, Луганщину), любой вариант для путина становится очень опасным для внутренней аудитории. Кроме того, в россии есть множество проблем, которые не решаются сейчас. Так, в частности, в рф есть пограничные зоны, которые банально нужно охранять и т.д.", — отмечает эксперт.

По его убеждению, во-вторых, такой шаг российского тирана может свидетельствовать о том, что глава кремля поднимает ставки перед тем, как переходить к переговорам. То есть, он таким образом якобы говорит, что это же "не всеобщая мобилизация, не объявление войны и многое другое, что он формально мог бы сделать" в данной ситуации.

"Сейчас путин, так сказать, немного поднимает ставки, но не до конца. Это очевидно и видно, в частности, по тому, как он себя вел в Самарканде (на саммите Шанхайской организации сотрудничества, — авт. ), да и вообще в последнее время. Он чувствует себя неуверенно, хочет спрыгнуть и сделать это так, чтобы данный шаг был выгоден для него", — добавляет Голобуцкий.

Оценивая некоторые военные угрозы диктатора рф, политолог подчеркнул, что в них прозвучало немало не логических тезисов: "То есть все, что он говорит, это просто слова, сказанные в контексте, мол, что они "еще ничего не начинали", что все у них "идет по плану, что якобы "воюет контрактная армия", что в россии официально на войне погибло 5 тысяч солдат. Но почему-то мобилизовать им нужно 300 тысяч".

Как сообщал "Телеграф" ранее, украинский журналист, блоггер и соучредитель партии "Демократический топор" Виктор Трегубов объяснил, почему мобилизация не спасет положение россии на войне с Украиной.

Также мы писали, что, несмотря на возможное объявление путиным мобилизации, шло уже несколько месяцев, а накануне вечером тема поднималась максимально остро, большинство россиян все равно оказалось шокированным. Более того, некоторые, вероятно, по привычке даже интересуются, "что же такое происходит".

Теги:
#Мобилизация #Росія #Володимир Путін