Плачут и ищут возможность выехать: россияне в панике из-за путинской мобилизации

Великие "защитники Отечества" пытаются найти выход из путинской россии, которая грозит превратиться в КНДР 2.0

В среду, 21 сентября, в россии стартовала частичная мобилизация, под которую попали некоторые категории граждан страны. О ней в своем официальном обращении к народу объявил кровавый диктатор владимир путин. Буквально в считанные минуты после появления новости россияне тут же обвалили трафик поисковика Google запросами о… возможных путях покинуть страну. Среди интересующих жителей соседней страны вопросов — доступные страны для побега, а также вероятность выезда без некоторых документов.

"Телеграф" исследовал показатели сервиса Google Trends, а также проверил первую реакцию российских пользователей сети на решение главы государства объявить мобилизацию. Удивлением ни для кого не станет, что большинство сразу же запаниковало и крайне негативно восприняло подобные новости.

Для начала расскажем, что же именно интересует россиян в интернете прямо сейчас. Наиболее популярные запросы, которые фиксирует Google в россии, выглядят следующим образом: "как выехать из россии", "куда выехать из россии", "как уехать из россии без загранпаспорта", "мобилизация как избежать" и т.п.

Графики интенсивности запросов россиян растут с каждой минутой

Также сервис отмечает "прорывными" (то есть пользующимися популярностью) еще несколько запросов

А разве не все россияне любят Родину и путина?

Наибольшее количество запросов в Google насчет возможности покинуть территорию рф пока что поступает из Тверской, Оренбургской и Кемеровской областей. Также в пятерку регионов-лидеров вошел Дагестан.

Несмотря на то, что о возможном объявлении путиным мобилизации речь идет уже несколько месяцев, а накануне вечером тема поднималась максимально остро, большинство россиян все равно оказались шокированы. Более того — некоторые, вероятно, по привычке, даже интересуются, "что же такое происходит".

Интересно, что при таком раскладе россияне уже даже успели раскупить ближайшие билеты на рейсы, запланированные 21 сентября в Стамбул и Ереван. Вероятно, российские мужчины настолько хотят служить в армии и умирать за путина, что собираются забрать соотечественников из курортов.

Впрочем, если быть серьезными, то часть граждан в рф не готова молча согласиться с решением диктатора или же сбежать из страны. Представители федерального молодежного движения "Весна" уже заявили, что в среду вечером, на 19:00, предлагают всем недовольным собраться на главных площадях своих городов — в качестве протеста против частичной мобилизации.

Если вам интересна эта тема в полном объеме, то "Телеграф" специально собрал главные тезисы из свежего обращения владимира путина. Он говорил не только о мобилизации, но и войне в Украине, а также проведении псевдореферендумов.