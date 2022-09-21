"Где же мы столько пакетов возьмем?": украинцы активно шутят об объявленной в россии мобилизации

Как можно победить украинцев, которые высмеивают даже ядерный шантаж.

Среда, 21 сентября, для россиян "знаковый" день, ведь их фюрер владимир путин обратился к гражданам и объявил о начале частичной мобилизации. Очень непонятная ситуация, ведь в рядах ВС рф "потерь нет", а вот солдаты все равно нужны. Видимо с точными науками у россиян тоже проблема, как и с логикой.

Украинцы же в это время начали "мобилизацию" своих шуток и приколов. И стоит отметить, она очень плодотворная, ведь путин еще не успел закончить выступать, как в сети появилось огромное количество различных мемов и комментариев на эту тему.

"Телеграф" собрал лучшее из народного творчества в социальных сетях.

Как сообщал "Телеграф", также в рамках своего выступления путин поддержал "референдумы" по захвату оккупированных районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Также ранее "Телеграф" писал, что украинский журналист, блогер и соучредитель партии "Демократический топор" Виктор Трегубов объяснил, почему мобилизация не спасет положение россии на войне с Украиной.