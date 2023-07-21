Ем только здоровую пиццу: уморительные шутки про фаст-фуд
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В пятницу, 21 июля, отмечается не менее вкусный праздник чем 20-го числа — Международный день нездоровой пищи. А это значит, что у всех любителей фаст-фуда появился "официальный повод" сходить в свою любимую кафешку и поесть пиццу, картошку фри или какой-то бургер.
"Телеграф" в свою очередь хочет, чтобы этот день у вас прошел на позитивной ноте, а ведь сегодня еще и пятница!. Мы собрали лучшие анекдоты о любимой еде и напитках, которые поднимут настроение всем без исключения.
— Как вы догадались, что я раньше шаурму делал?
— Вы цветы в лаваш завернули!
— Ходите ли вы в "Макдональдс"?
— Хожу. И по-большому, и по-маленькому.
Супруга, открывая коробку с пиццей "цезарь":
— Плюющие на ЗОЖ приветствуют тебя!
Все почему-то французскую кухню хвалят. Был я недавно в Париже, сходил, попробовал. Ничего особенного! "Макдоналдс" как "Макдоналдс".
Да нормальный хавчик — шаурма. Просто надо перед едой не забывать про закуску из активированного угля.
Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о свекрови, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.