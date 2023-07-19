Если вы решили сбросить вес в качалке, главное, не сбрасывать его на ногу тренера: веселые шутки про спортивных наставников
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Ни один спортсмен не обходится без помощи и поддержки своего наставника — своего спортивного тренера. 19 июля в Украине отдают дань представителям этой профессии и празднуют День тренера. Отметим, что идея праздника появилась еще в 1999 году, однако официально этот день был признан только в 2021 году.
"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о спорте, тем более в такой спортивный праздник.
Одного боксера во время боя сильно побили — нос сломан, зубы выбиты, сотрясение мозга. Сидит в раздевалке, страдает.
Заходит тренер:
— У меня для тебя прекрасная новость!
— Какая?
— Я договорился на завтра о матче-реванше.
Тренер:
— Какой цели вы хотите достичь?
— Погладить всех котиков.
— Нет, фитнес цели?
— Бегать настолько быстро, чтобы догонять и гладить котиков.
— Тренер, я чего-то не понимаю: я уже пятый месяц занимаюсь, а живот только растет!
— А чего сразу тренер-то? Может не от меня?
Ни один тренер не воспитал столько классных альпинистов и скалолазов, сколько выдрессировала строгая вахтерша тетя Груня в женском общежитии.
— Тренер, а что нужно качать, чтобы все женщины были от меня без ума?
— Нефть.
Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о свекрови, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.