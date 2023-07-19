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Если вы решили сбросить вес в качалке, главное, не сбрасывать его на ногу тренера: веселые шутки про спортивных наставников

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Если вы решили сбросить вес в качалке, главное, не сбрасывать его на ногу тренера: веселые шутки про спортивных наставников Новость обновлена 19 июля 2023, 10:27

Веселые "спортивные" шутки для настроения

Ни один спортсмен не обходится без помощи и поддержки своего наставника — своего спортивного тренера. 19 июля в Украине отдают дань представителям этой профессии и празднуют День тренера. Отметим, что идея праздника появилась еще в 1999 году, однако официально этот день был признан только в 2021 году.

"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о спорте, тем более в такой спортивный праздник.

Одного боксера во время боя сильно побили — нос сломан, зубы выбиты, сотрясение мозга. Сидит в раздевалке, страдает.

Заходит тренер:

— У меня для тебя прекрасная новость!

— Какая?

— Я договорился на завтра о матче-реванше.

Анекдоты про тренеров

Тренер:

— Какой цели вы хотите достичь?

— Погладить всех котиков.

— Нет, фитнес цели?

— Бегать настолько быстро, чтобы догонять и гладить котиков.

Анекдоты про диету

— Тренер, я чего-то не понимаю: я уже пятый месяц занимаюсь, а живот только растет!

— А чего сразу тренер-то? Может не от меня?

Анекдоты про футболистов

Ни один тренер не воспитал столько классных альпинистов и скалолазов, сколько выдрессировала строгая вахтерша тетя Груня в женском общежитии.

Анекдоты про тренера крысу

— Тренер, а что нужно качать, чтобы все женщины были от меня без ума?

— Нефть.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о свекрови, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.

Теги:
#Смех #Шутки #Юмор #Приколы #Анекдоты