Если вы решили сбросить вес в качалке, главное, не сбрасывать его на ногу тренера: веселые шутки про спортивных наставников

Ни один спортсмен не обходится без помощи и поддержки своего наставника — своего спортивного тренера. 19 июля в Украине отдают дань представителям этой профессии и празднуют День тренера. Отметим, что идея праздника появилась еще в 1999 году, однако официально этот день был признан только в 2021 году.

"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о спорте, тем более в такой спортивный праздник.

Одного боксера во время боя сильно побили — нос сломан, зубы выбиты, сотрясение мозга. Сидит в раздевалке, страдает. Заходит тренер: — У меня для тебя прекрасная новость! — Какая? — Я договорился на завтра о матче-реванше.

Тренер: — Какой цели вы хотите достичь? — Погладить всех котиков. — Нет, фитнес цели? — Бегать настолько быстро, чтобы догонять и гладить котиков.

— Тренер, я чего-то не понимаю: я уже пятый месяц занимаюсь, а живот только растет! — А чего сразу тренер-то? Может не от меня?

Ни один тренер не воспитал столько классных альпинистов и скалолазов, сколько выдрессировала строгая вахтерша тетя Груня в женском общежитии.

— Тренер, а что нужно качать, чтобы все женщины были от меня без ума? — Нефть.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о свекрови, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.