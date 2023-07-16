Укр

У хорошего бухгалтера не сходится только молния на юбке! Забавные шутки в этот день

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
pinterest.com Новость обновлена 16 июля 2023, 09:31

Опытный бухгалтер если и ошибается, то в свою пользу. Фото: pinterest.com

В Украине 16 июля отмечают профессиональный праздник — День бухгалтера. Мы уже подготовили для читателей красивые открытки с Днем бухгалтера 2023, а теперь принимаемся за шутки.

Предлагаем улыбнутся и поднять себе настроение в этот особый для профессионалов день, грамотно работающие с цифрами и составляющие финансовые отчеты. Читаем и смеемся, с праздником!

В фирму врываются парни с оружием и в масках:

— Всем лежать, это ограбление!

Главбух опускается на пол и бормочет:

— Спасибо! Вот повезло, теперь-то всё спишем!

шутка про бухгалтеров

Умер бухгалтер. Апостол Пётр посмотрел в книгу его жизни, почесал нимб и говорит:

— У тебя грехов и праведных дел поровну. Поэтому я тебе дам возможность сделать выбор — рай или ад.

И повёл на экскурсию. Заходят в ад, а там куча клерков мечутся, суетятся, документы носят, принтеры бумагу жуют, компы виснут, серваки тупят, кофе литрами, дым сигаретный тучей висит, начальство орёт, телефоны звонят — месяц закрывают.

Бухгалтер отшатнулся:

— О, такого мне и при жизни хватило! Хочу посмотреть на рай.

Приходят в рай, открывают дверь и… Та же самая картина — клерки, беготня, документы, компы, звонки, крики.

Бухгалтер в недоумении:

— Тут же то же самое!

— Не, тут у них баланс сойдётся!

анекдот про главного бухгалтера

В действительности Англия всего лишь второй потребитель чая в мире. На первом месте с гигантским отрывом — бухгалтерия.

анекдот про бухгалтера

В аду существует специальное место для бухгалтеров, которые присылают реквизиты в электронном виде картинкой.

анекдот про бухгалтерию

Наша бухгалтер по телефону: "Это вы рассуждаете с точки зрения здравого смысла, а не Налогового кодекса!".

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов про стюардесс и авиацию, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.

Теги:
#Шутки #Юмор #День бухгалтера #Анекдоты