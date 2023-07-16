У хорошего бухгалтера не сходится только молния на юбке! Забавные шутки в этот день
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В Украине 16 июля отмечают профессиональный праздник — День бухгалтера. Мы уже подготовили для читателей красивые открытки с Днем бухгалтера 2023, а теперь принимаемся за шутки.
Предлагаем улыбнутся и поднять себе настроение в этот особый для профессионалов день, грамотно работающие с цифрами и составляющие финансовые отчеты. Читаем и смеемся, с праздником!
В фирму врываются парни с оружием и в масках:
— Всем лежать, это ограбление!
Главбух опускается на пол и бормочет:
— Спасибо! Вот повезло, теперь-то всё спишем!
Умер бухгалтер. Апостол Пётр посмотрел в книгу его жизни, почесал нимб и говорит:
— У тебя грехов и праведных дел поровну. Поэтому я тебе дам возможность сделать выбор — рай или ад.
И повёл на экскурсию. Заходят в ад, а там куча клерков мечутся, суетятся, документы носят, принтеры бумагу жуют, компы виснут, серваки тупят, кофе литрами, дым сигаретный тучей висит, начальство орёт, телефоны звонят — месяц закрывают.
Бухгалтер отшатнулся:
— О, такого мне и при жизни хватило! Хочу посмотреть на рай.
Приходят в рай, открывают дверь и… Та же самая картина — клерки, беготня, документы, компы, звонки, крики.
Бухгалтер в недоумении:
— Тут же то же самое!
— Не, тут у них баланс сойдётся!
В действительности Англия всего лишь второй потребитель чая в мире. На первом месте с гигантским отрывом — бухгалтерия.
В аду существует специальное место для бухгалтеров, которые присылают реквизиты в электронном виде картинкой.
Наша бухгалтер по телефону: "Это вы рассуждаете с точки зрения здравого смысла, а не Налогового кодекса!".
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