У хорошего бухгалтера не сходится только молния на юбке! Забавные шутки в этот день

Опытный бухгалтер если и ошибается, то в свою пользу. Фото: pinterest.com

В Украине 16 июля отмечают профессиональный праздник — День бухгалтера. Мы уже подготовили для читателей красивые открытки с Днем бухгалтера 2023, а теперь принимаемся за шутки.

Предлагаем улыбнутся и поднять себе настроение в этот особый для профессионалов день, грамотно работающие с цифрами и составляющие финансовые отчеты. Читаем и смеемся, с праздником!

В фирму врываются парни с оружием и в масках: — Всем лежать, это ограбление! Главбух опускается на пол и бормочет: — Спасибо! Вот повезло, теперь-то всё спишем!

Умер бухгалтер. Апостол Пётр посмотрел в книгу его жизни, почесал нимб и говорит: — У тебя грехов и праведных дел поровну. Поэтому я тебе дам возможность сделать выбор — рай или ад. И повёл на экскурсию. Заходят в ад, а там куча клерков мечутся, суетятся, документы носят, принтеры бумагу жуют, компы виснут, серваки тупят, кофе литрами, дым сигаретный тучей висит, начальство орёт, телефоны звонят — месяц закрывают. Бухгалтер отшатнулся: — О, такого мне и при жизни хватило! Хочу посмотреть на рай. Приходят в рай, открывают дверь и… Та же самая картина — клерки, беготня, документы, компы, звонки, крики. Бухгалтер в недоумении: — Тут же то же самое! — Не, тут у них баланс сойдётся!

В действительности Англия всего лишь второй потребитель чая в мире. На первом месте с гигантским отрывом — бухгалтерия.

В аду существует специальное место для бухгалтеров, которые присылают реквизиты в электронном виде картинкой.

Наша бухгалтер по телефону: "Это вы рассуждаете с точки зрения здравого смысла, а не Налогового кодекса!".

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов про стюардесс и авиацию, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.