Укр

Отправляясь на рыбалку, сумей убедить жену, что идешь ловить рыбу, а не русалку: новые смешные шутки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Социальные сети Новость обновлена 23 июля 2023, 09:07

Предлагаем вам улыбнуться шуткам о рыбалке и рыбаках

Мы решили поднять настроение всем своим читателям с помощью анекдотов и приколов о простых мелочах жизни, которые окружают нас повсюду. Этим летом мы не могли обойти вниманием один из способов мужского отдыха, и собрали самые смешные шутки и приколы на рыболовную тематику.

"Телеграф" сделал подборку веселых анекдотов, которые быстро поднимут настроение всем украинцам. Читаем и смеемся!

Увидев пост жены "Я в прекрасном возрасте: и хочу, и могу, и знаю как", Николай больше не ходил с друзьями на рыбалку.

анекдот о рыбалке и жене

Плывет лягушка, видит — карась плещется. То одним боком выкрутится, то другим, выпрыгнет, пузырьки пустит, короче, колбасит его по полной.

Жаба:

- Карась, ты что здесь делаешь?

Карась:

- Как что, рыбаков жду!

- Ты что, офонарел, жить надоело?

- Да нет, просто мы с крокодилом на охоте – я приманка, а он в камышах спрятался.

анекдот про рыбу и удочку

Муж приезжает из рыбалки – полный рюкзак рыбы.

Жена в восторге:

- Вот это улов!

Муж, устало:

- Да, блин, водку дома забыл…

анекдот о рыбалке

- Ой, Оля, беда… Мой на рыбалку пошел и трубку не берет! Наверное, любовница есть!

- Вот почему ты сразу о страшном? Может просто утонул!

шутка о рыбалке

Идя на рыбалку, потерял сигареты. Пришлось брать сигареты сына. Через час я поймал: 6 дельфинов, 5 акул и одно Лохнесское чудовище!

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о выходных и отдыхе, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.

Теги:
#Рыбалка #Шутки #Юмор #Анекдоты