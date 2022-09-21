300 тысяч человек: шойгу рассказал, кого из россиян мобилизуют

сергей шойгу объяснил россиянам, что значит частичная мобилизация

Министр обороны российской федерации сергей шойгу выступил в среду, 21 сентября, где сделал ряд заявлений, в том числе и по мобилизации, которую президент россии владимир путин объявил ранее.

"Частно мобилизовано будет 300 тысяч человек в россии: тех, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт", — заявил шойгу.

Он также подчеркнул, что студентов никто сейчас мобилизовать не будет, потому что "пусть спокойно учатся", а служащие по призыву в зоны проведения так называемой "специальной военной операции" отправляться не будут.

Также шойгу отметил, что у российской федерации огромный мобилизационный ресурс, почти 25 миллионов человек, но в рамках мобилизации будет задействовано около 1% этого ресурса.

Интервью шойгу

Кроме того, российские Telegram-каналы публикуют инфографику, кого будут призывать в рамках частичной мобилизации. Там перечислены три очереди, которые будут мобилизованы одна за другой.

Инфографика мобилизации

К тому же сергей шойгу заявил о количестве погибших российских военных на войне с Украиной — цифра уменьшена почти в 10 раз.

Как сообщал "Телеграф" ранее, украинский журналист, блогер и соучредитель партии "Демократический топор" Виктор Трегубов объяснил, почему мобилизация не спасет положение россии на войне с Украиной.