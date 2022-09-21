путин все же обратился к россиянам: в рф объявлена частичная мобилизация (видео)

Российский лидер много вещал о "неонацистах", которые якобы "захватили власть" в Украине

Утром в среду, 21 сентября, российский кровавый диктатор владимир путин начал свое ранее анонсированное обращение к российским гражданам. Его выступление транслирует большинство российских телеканалов, привлекая внимание россиян к активным боевым действия, которые принесла армия рф на территорию Украины.

"Телеграф" отслеживает в прямом режиме выступление путина, фиксируя главные его высказывания.

Помимо прочего стоит отметить, что одно из главных решений российского лидера — объявление частичной мобилизации граждан россии. Сейчас под нее должны подпасть граждане, которые "в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах российских Вооруженных Сил.

"Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт, — заявил владимир путин. — Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции".

Также он добавил, что указ о частичной мобилизации россиян уже подписан. Сам процесс должен стартовать с сегодняшнего дня, 21 сентября 2022 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в Офисе Президента Украины отреагировали на задержку, а после и перенос выступления путина, ранее запланированного на вечер 21 сентября. По мнению Михаила Подоляка, лидера Кремля могли изначально остановить острые предупреждения Запада.

К слову, свое недовольство поддержкой "референдумов" россией изначально высказали США. Вслед за Вашингтоном на ситуацию отреагировал и президент Турции Реджеп Эрдоган.