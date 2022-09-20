Эрдоган после разговора с Зеленским жестко высказался по "референдумам"

Турция не признает "референдумы", проведенные на оккупированных территориях Украины

Во вторник, 20 сентября, на 209-й день полномасштабного вторжения рф президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на объявления так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

С соответствующим заявлением глава Турецкой Республики выступил во вторник на сессии Генассамблеи ООН, передает minval.az. Он отметил, что Турция никогда не признает результаты псевдореферендумов.

Добавим, что перед этим Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил глава государства в Twitter.

"Провел телефонный разговор с президентом Турции. Обсудили актуальные вопросы безопасности", — написал Зеленский в микроблоге.

Отметим, Эрдоган в августе заявлял, что россия должна вернуть Украине Крым. При этом президент Турции выступает за переговорный процесс между Киевом и москвой. Для этого он готов организовать площадку для встречи между сторонами конфликта.

Напомним, на саммите ШОС в Самарканде (Узбекистан) Эрдоган публично унизил путина. После встречи с главой кремля глава Турецкой Республики заявил, что кровавый диктатор якобы хочет как можно быстрее закончить войну в Украине.