Эрдоган четко озвучил судьбу Крыма (видео)

Турецкий лидер обозначил, кому должен принадлежать Крым и почему

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ранее высказавший свое видение того, чем должна завершиться развязанная россией война против Украины, заявил, что оккупированный россией еще в 2014 году Крымский полуостров должен быть возвращен Украине.

Об этом турецкий лидер заявил во время онлайн-саммита "Крымской платформы" во вторник, 23 августа.

"По международному праву Крым должен быть возвращен Украине", — подчеркнул президент Турецкой республики.

Эрдоган подчеркнул, что это является критически важным как для региона, так и для ситуации с безопасностью в мире.

Также он отметил, что для Турции является чрезвычайно важным соблюдение прав коренного народа Крыма — крымских татар.

В этом контексте стоит отметить, что Эрдоган и ранее не признавал законность аннексии россией Крыма, чем неслабо раздражал как российские власти, так и их пропагандистов. касательно же крымских татар, то это также является частью проводимой Эрдоганом политики создания "тюркского мира". В рамках этой парадигмы в Турции начали выдавать долгосрочные виды на жительство крымским татарам на основании статуса "соотечественников с тюркскими корнями".