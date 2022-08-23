Эрдоган прямо высказался по поводу Украины и войны

Но главное условие достижения мира – сохранение территориальной целостности Украины

Во вторник, 23 августа, президент Турции Реджеп Эрдоган принял участие в саммите "Крымской платформы" и высказался о мире, который должен наступить между Украиной и страной агрессором россией. Об этом "Телеграф" пишет со ссылкой на онлайн-трансляцию саммита.

По мнению турецкого лидера, война в Украине должна завершиться справедливым миром, но при условии территориальной целостности и сохранении суверенитета Украины. При этом Эрдоган отметил необходимость переговоров.

"Уважаемые участники, мы считаем, что продолжающаяся с 24 февраля война должна завершиться справедливым миром на основе территориальной целостности и суверенитета Украины. Турция приложила чрезвычайные усилия, чтобы создать дипломатический канал для достижения этой цели. У нас есть существенные достижения в этом вопросе. В частности, можно назвать встречу глав МИД в Анталье, переговоры в Стамбуле и запуск "зернового коридора"", — отметил президент Турции.

Он также добавил, что официальная Анкара никогда не признает оккупацию россией территорий Украины, в том числе и полуострова Крым.

Напомним, что по мнению советника главы МВД Вадима Денисенко, именно Турция "соберет больше всего экономических сливок" от российско-украинской войны, ведь Эрдоган не только продолжает сотрудничать с обеими сторонами, но и проводит "политику мелких шагов".

Ранее "Телеграф" сообщал, о чем договорились Зеленский с Эрдоганом во Львове, куда президент Турции приезжал с официальным визитом.