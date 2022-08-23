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Ердоган прямо висловився щодо України та війни

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Президент Туреччини переконаний, що мир між Україною та РФ має наступити Новина оновлена 23 серпня 2022, 18:49
Президент Туреччини переконаний, що мир між Україною та РФ має наступити

Але головна умова досягнення миру — збереження територіальної цілісності України

У вівторок, 23 серпня, президент Туреччини Реджеп Ердоган взяв участь у саміті "Кримської платформи" й висловився про мир, який має настати між Україною та країною агресором росією. Про це "Телеграф" пише з посиланням на онлайн-трансляцію саміту.

На думку турецького лідера, війна в Україні має завершитися справедливим миром, але за умови територіальної цілісності та збереження суверенітету України. При цьому Ердоган наголосив на необхідності переговорів.

"Шановні учасники, ми вважаємо, що війна, яка триває з 24 лютого, має завершитися справедливим миром на основі територіальної цілісності і суверенітету України. Туреччина доклала надзвичайних зусиль, щоб створити дипломатичний канал для досягнення цієї мети. У нас є суттєві досягнення в цьому питанні, зокрема, можна назвати зустріч голів МЗС в Антальї, переговори в Стамбулі та запуск "зернового коридору", — зазначив президент Туреччини.

Він також додав, що офіційна Анкара ніколи не визнає окупації росією територій України, в тому числі й півострова Крим.

Нагадаємо, що на думку радника голови МВС Вадима Денисенка, саме Туреччина "збере найбільше економічних вершків" від російсько-української війни, адже Ердоган не тільки продовжує співпрацювати з обома сторонами, але й проводить "політику дрібних кроків".

Раніше "Телеграф" повідомляв, про що домовилися Зеленський з Ердоганом у Львові, куди президент Туреччини приїжджав з офіційним візитом.

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#Україна #Туреччина #Реджеп Тайіп Ердоган #Кримська платформа