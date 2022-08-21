"Хуліган", "ботанік" чи "бандит": Піонтковський розповів, хто - справжній "альфа-самець" у парі путін – Ердоган

Путін програє Ердогану, починаючи зі збитого в Сирії російського літака

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, який робить ставку на "розширення зернового механізму", є першою людиною, яка поставила президента росії володимира путіна на місце.

Такою думкою в ефірі програми "Орестократія" шеф-редактора видання OBOZREVATEL Ореста Сохара поділився відомий публіцист Андрій Піонтковський.

"Ердоган постійно переграє путіна — ментально і фізично. Путін переграє західних лідерів, тому що школяр-хуліган у класі завжди переграє ботаніка — відмінника-очкарика. Але він поступається справжньому бандиту у дворі будинку. Відносини між такими двома "пацанами" складаються миттєво", — упевнений Піонтковський.

Причина – у тому, що путін може почуватися "альфа-самцем" лише серед європейських лідерів, де панує "розм’якшена" та гедоністська європейська культура.

Андрій Піонтковський в "Орестократії"

Але у відносинах з азіатськими керівниками держав присутня зовсім інша ментальність, зовсім інша цивілізація.

"Ердоган дуже чітко визначив, хто з них альфа-самець, і це явно не путін", — вважає публіцист.

Ердоган, на його думку, почав бути альфа-самцем з моменту збиття російського літака в Сирії. А цілковитою ганьбою путіна стала поразка Вірменії у війні, коли він не ризикнув захистити свого союзника.

" Після шести місяців війни в Україні можна тільки уявити, що б турецька армія зробила з російською в Нагірному Карабасі ", — зазначає Піонтковський.

Путін розгорнув війну, яка призведе до його особистої загибелі, та до найважчих наслідків для Росії. При цьому метою війни було прагнення нібито "зупинити просування НАТО" на схід. Водночас, НАТО в особі турецько-азербайджанської армії захопило фактично весь південний Кавказ.

" Отоманська імперія в останні 180 років не мала таких позицій на Південному Кавказі, як сьогодні", — вважає російський публіцист.

Панування на Кавказі дає можливість виходу на узбережжя Каспію – аж до якутів, яких Ердоган також вважає частиною турецького світу.

Тому в майбутньому постпутинському світі долю тюркомовних народів Росії вирішуватиме вже не путін, а Ердоган.

Нагадаємо, що в ході візиту Реджепа Таїпа Ердогана в Україну було фактично створено новий формат переговорів — Україна-ООН-Туреччина. І він виявився досить ефективним.