Хулиган всегда переигрывает "ботаника" в школе, но пасует перед бандитом во дворе дома: Пионтковский рассказал, кто является "альфа-самцом" в паре путин – Эрдоган

Путин проигрывает Эрдогану начиная со сбитого в Сирии российского самолета

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который делает ставку на "расширение зернового механизма" является первым человеком, который поставил президента россии владимира путина на место.

Таким мнением в эфире программы "Орестократия" шеф-редактора издания OBOZREVATEL Ореста Сохара поделился известный публицист Андрей Пионтковский.

"Эрдоган постоянно переигрывает путина – ментально и физически. Путин переигрывает западных лидеров, потому что школьник-хулиган в классе всегда переигрывает ботаника – отличника-очкарика. Но он уступает настоящему бандиту во дворе дома. Отношения между такими двумя "пацанами" складываются мгновенно", — уверен Пионтковский.

Причина – в том, что путин может чувствовать себя "альфа-самцом" среди европейских лидеров, где господствует "размягченная" и гедонистская европейская культура.

Андрей Пионтковский в "Орестократии"

Но в отношениях с азиатскими лидерами присутствует совершенно другая ментальность, совершенно другая цивилизация.

"Эрдоган очень четко определил, кто из них альфа-самец, и это явно не путин", — считает публицист.

Эрдоган, по его мнению, был альфа-самцом начиная со сбитого российского самолета в Сирии. А полнейшим позором путина стало поражение Армении в войне, когда он не рискнул защитить своего союзника.

"После шести месяцев войны в Украине можно только представить, что бы турецкая армия сделала с российской в Нагорном Карабахе", — отмечает Пионтковский.

Путин развернул войну, которая приведет к его личной гибели, и к тяжелейшим последствиям для россии. При этом целью войны было стремление якобы "остановить продвижение НАТО" на восток. В то же время НАТО в лице турецко-азербайджанской армии захватило фактически весь южный Кавказ.

"Оттоманская империя в последние 180 лет не имела таких позиций на Южном Кавказе, как сегодня", — считает российский публицист.

Господство на Кавказе дает возможность выхода на побережье Каспия – вплоть до якутов, которых Эрдоган тоже считает принадлежащими к турецкому миру.

Поэтому в будущем постпутинском мире судьбу тюркоязычных народов россии будет решать уже не путин, а Эрдоган.

Напомним, что в ходе визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину был фактически создан новый формат переговоров — Украина-ООН-Турция. И он оказался достаточно эффективным.