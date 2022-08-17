Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш специально для "Телеграфа":

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 августа посетит Украину.

Впервые с начала широкомасштабного российского вторжения. Известно, что он прибудет во Львов, где также высадится Генсек ООН Антониу Гутерриш. Оба намерены встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Со ссылкой на администрацию Эрдогана турецкое агентства "Анадолу" указывает, что стороны намерены обсуждать шаги, которые можно предпринять для завершения российско-украинской войны дипломатическим путем (внимание!) – за счет активизации задействования механизма, который был создан для разблокировки экспорта украинского зерна на мировые рынки.

Читайте также: Категория Украина Соглашение по зерну подписано: озвучены четыре важнейших для Украины момента (обновлено) Текст документа будет опубликован в полном объеме, а дополнительных протоколов к нему не предусматривается

Что это за механизм?

Во-первых, это сам четырехсторонний формат переговоров – Украина, россия, Турция и ООН.

Во-вторых, это формат заключения соглашений, когда Украина и россия не подписывают никаких договоренностей между собой. Они по отдельности берут на себя обязательства перед Турцией и ООН.

В-третьих, это создание в Стамбуле Объединенного координационного центра (ОКЦ), в котором работают представители Турции, Украины, россии и ООН. Они наблюдают за движением грузовых судов, которые перевозят продовольствие с разблокированных украинских портов.

Можно ли за счет активизации именно этого механизма закончить войну между россией и Украиной?

Я считаю, что нет, потому что для окончания этой войны нужен формат прямых переговоров между рф и Украиной. Когда они друг перед другом возьмут на себя какие-то обязательства.

На данный момент ни россия, ни Украина не заинтересованы в таких переговорах, потому что стратегического перелома на линии фронта ни у кого нет. У нас имеются тактические победы на юге, а россия продолжает наступление на востоке, где также имеет тактические победы. И каждая сторона надеется, что получит мир на своих условиях. Это говорит о том, что на сегодня никто не готов к компромиссам. А также о том, что механизм, о котором говорит Эрдоган, механизм непрямого взаимодействия сторон конфликта, пригоден лишь для заключения перемирия – временного прекращения огня. Но не для заключения мира как такового.

Если мы говорим о перемирии, россия в нем сейчас, действительно, заинтересована. Потому что она "буксует" и не может при нестабильной ситуации проводить референдумы и аннексировать оккупированные регионы. Но Украина-то это понимает, а потому не заинтересована в каких-то перемириях, которые создадут рф условия для укрепления на оккупированных территориях.

Поэтому я думаю, что соответствующие заявления Эрдогана больше рассчитаны на внутренний рынок и на международное сообщество. Президент Турции просто в очередной раз подчеркивает успешность процесса, который он начал, в котором он участвует. Подчеркивает свою значимость для международного сообщества. Что фактически от него зависит, удастся ли избежать голода в Африке.

Но говорить, что активизацией данного механизма можно решить конфликт между россией и Украиной – не приходится.

Возможной, появится другой механизм, но это уже другая история. И о нем логично рассуждать, когда такой формат будет создан.

Ну, а уже существующий механизм, о котором говорит Эрдоган, может быть задействован для решения каких-то тактических вопросов, при условии, что в этом заинтересованы и Украина, и россия. К примеру, в этих рамках реально обсуждать обмен пленными, условия содержания пленных, безопасность ядерных объектов.

Читайте также: Категория Украина В Энергодаре взрывы – россияне обстреляли запорожскую АЭС (обновлено) Местные предполагают, что россияне таким образом прикрывают подключение АЭС к российской сети

Вот здесь, беря на себя обязательство не друг перед другом, а перед международными посредниками – ООН и Турцией – Украина и россия способны решать какие-то вопросы, если обе в этом заинтересованы.