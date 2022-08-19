Встреча Зеленского и Эрдогана: названы три ключевых результата

Для Украины эта встреча была результативной

Накануне президент Украины Владимир Зеленский во Львове встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Антонио Гуттеришем. Отдельно с каждым представителем международного сообщества глава нашего государства говорил об усовершенствовании зерновой инициативы, российском ядерном шантаже, а также поднимал темы оборонной сферы.

Итоги встречи и ее результаты в комментарии "Телеграфу" подытожил экс-дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан.

По его словам, во Львове 18 августа фактически был создан новый формат переговоров — Украина-ООН-Турция. По мнению эксперта, он оказался достаточно эффективным и имел сразу три ключевых результата:

Эрдоган фактически стал коммуникатором между Украиной и россией

По словам Трюхана, Эрдоган во Львове никаких ультиматумов от путина не передавал, но сообщил о готовности российских властей сесть за стол переговоров и потом даже публично отчитался об этом перед кровавым диктатором. А Зеленский в свою очередь донес до Эрдогана, что россия сначала должна вывести войска из Украины, а затем переговоры станут возможными.

"Эрдогану теперь придется выполнить непростую дипломатическую миссию еще раз, а возможно и не раз, съездив в рф, чтобы убедить путина начать отползать из Украины. Для того чтобы президент Зеленский согласился встретиться с путиным во время ноябрьского саммита G20 в Индонезии, россияне должны продемонстрировать практические результаты, свидетельствующие об их готовности заканчивать войну, а не бла-бла-бла", — отметил Вадим Трюхан.

Вопрос об обмене пленными сдвинется с места

По словам бывшего дипломата, генсек ООН Антонио Гуттериш уже сообщил о создании специальной миссии для расследования произошедшего в Еленовке.

"Для Украины, в отличие от нацистской россии, каждая жизнь – на вес золота. Следовательно, рашистам придется идти нам и цивилизованному миру на встречу, в том числе принимать Миссию ООН по установлению того, что на самом деле произошло в колонии в Еленовке, где погибли и получили травмы более ста украинских военнопленных", — отметил эксперт.

Зерновая инициатива

Зерновые договоренности между Украиной, ООН и Турцией стали первой темой, по которой удалось сработать и закрепить успех, хотя Гуттериш и Эрдоган летели во Львов в первую очередь для решения других вопросов.

Ранее "Телеграф" сообщал, о чем сообщил Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом во Львове.