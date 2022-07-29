Боевики "днр" заявили о гибели десятков украинских пленных, которых они держали в Еленовке

Украинская сторона никаких комментариев по поводу гибели украинцев пока не обнародовала

Во временно оккупированном селе Еленовка Кальмиусского района Донецкой области якобы обстреляли колонию, где находились пленные украинские защитники, в том числе и бойцы "Азова". По данным пропагандистов, в результате обстрела якобы погибли четыре десятка военнослужащих, около 130 пострадали.

Как пишут пропагандистские российские издания, соответствующую информацию в пятницу, 29 июля, обнародовал "замминистра информации" так называемой "донецкой народной республики" Даниил Бессонов. По словам коллаборанта, украинские Вооруженные Силы ночью якобы нанесли удар с западных реактивных систем залпового огня HIMARS по тюремным баракам. Также он отметил, что представители Службы спасения уже занимаются разбором завалов.

Как утверждает военкор "Комсомольской правды" Александр Коц, в бараках колонии, якобы обстрелявших ВСУ, содержались бойцы полка "Азов". Он также отметил, что соответствующий удар, в результате которого погибли 40 "узников Азовстали", украинцы якобы нанесли для того, чтобы запугать выживших, закрыв им рот навсегда.

"Интересно, что удар по колонии в Еленовке, во время которого погибли по предварительным данным 40 "узников Азовстали", украинцы нанесли на фоне многочисленных интервью пленных "азовцев", появившихся в разных СМИ в последние дни. Боевики" Азова" много рассказывали о своих преступлениях против мирного населения, внесудебных казнях, пытках… А также о том, что к террору против гражданских причастно высшее руководство страны. Конечно, удар Хаймарсом по своим бывшим защитникам — это и попытка закрыть рот навсегда, и запугать тех, кто выжил. Ну и я даже не сомневаюсь, что убийство пленных боевиков повесят на россию. Или уже повесили?", — написал Коц.

Стоит отметить, что украинская сторона пока никаких комментариев на этот счет не обнародовала.

Напомним, что ранее, во время своего интервью с представителями украинского и иностранных СМИ жена бойца полка "Азов" Наталья Зарицкая заявила, что во время выхода украинских военных из многострадального мариупольского завода "Азовсталь" ее муж написал, что, очевидно, оккупанты отправят их в тюрьму в Еленовке, расположенную на территории так называемой "днр".

Отметим, что пока неизвестно, достались ли "азовцы" в эту колонию, ведь после выхода из металлургического комбината, где они находились несколько месяцев, связь с военными оборвалась. В то же время в СМИ распространялась информация о том, что в тюрьме в Еленовке находится не менее 2,5 тысяч пленных.

Ранее "Телеграф" сообщал, что главарь боевиков на Донбассе денис пушилин отметил необходимость подвергать расстрелу военнопленных иностранцев, находящихся в тюрьмах так называемой "днр".