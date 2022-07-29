Укр

Боевики "днр" заявили о гибели десятков украинских пленных, которых они держали в Еленовке

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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с. Еленовка на Донетчине Новость обновлена 29 июля 2022, 10:17
с. Еленовка на Донетчине

Украинская сторона никаких комментариев по поводу гибели украинцев пока не обнародовала

Во временно оккупированном селе Еленовка Кальмиусского района Донецкой области якобы обстреляли колонию, где находились пленные украинские защитники, в том числе и бойцы "Азова". По данным пропагандистов, в результате обстрела якобы погибли четыре десятка военнослужащих, около 130 пострадали.

Как пишут пропагандистские российские издания, соответствующую информацию в пятницу, 29 июля, обнародовал "замминистра информации" так называемой "донецкой народной республики" Даниил Бессонов. По словам коллаборанта, украинские Вооруженные Силы ночью якобы нанесли удар с западных реактивных систем залпового огня HIMARS по тюремным баракам. Также он отметил, что представители Службы спасения уже занимаются разбором завалов.

Как утверждает военкор "Комсомольской правды" Александр Коц, в бараках колонии, якобы обстрелявших ВСУ, содержались бойцы полка "Азов". Он также отметил, что соответствующий удар, в результате которого погибли 40 "узников Азовстали", украинцы якобы нанесли для того, чтобы запугать выживших, закрыв им рот навсегда.

"Интересно, что удар по колонии в Еленовке, во время которого погибли по предварительным данным 40 "узников Азовстали", украинцы нанесли на фоне многочисленных интервью пленных "азовцев", появившихся в разных СМИ в последние дни. Боевики" Азова" много рассказывали о своих преступлениях против мирного населения, внесудебных казнях, пытках… А также о том, что к террору против гражданских причастно высшее руководство страны. Конечно, удар Хаймарсом по своим бывшим защитникам — это и попытка закрыть рот навсегда, и запугать тех, кто выжил. Ну и я даже не сомневаюсь, что убийство пленных боевиков повесят на россию. Или уже повесили?", — написал Коц.

Стоит отметить, что украинская сторона пока никаких комментариев на этот счет не обнародовала.

Напомним, что ранее, во время своего интервью с представителями украинского и иностранных СМИ жена бойца полка "Азов" Наталья Зарицкая заявила, что во время выхода украинских военных из многострадального мариупольского завода "Азовсталь" ее муж написал, что, очевидно, оккупанты отправят их в тюрьму в Еленовке, расположенную на территории так называемой "днр".

Отметим, что пока неизвестно, достались ли "азовцы" в эту колонию, ведь после выхода из металлургического комбината, где они находились несколько месяцев, связь с военными оборвалась. В то же время в СМИ распространялась информация о том, что в тюрьме в Еленовке находится не менее 2,5 тысяч пленных.

Ранее "Телеграф" сообщал, что главарь боевиков на Донбассе денис пушилин отметил необходимость подвергать расстрелу военнопленных иностранцев, находящихся в тюрьмах так называемой "днр".

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#Война #Пленные #Азов #Оленевка #ДНР