Главарь боевиков "днр" сделал устрашающее заявление о судьбе пленных иностранцев

Оккупанты нарушают все известные правила ведения войны, несмотря на действующие нормы международного права

На неподконтрольной Украине территории Донецкой области в высшей степени наказания будет расстрел.

Об этом заявил глава так называемой "донецкой народной республики", главарь боевиков на донбассе денис пушилин, отметив, что приговоренных к смертной казни в "днр" иностранных наемников будут расстреливать в случае исполнения приговора, передает пропагандистское издание "риа новости".

"Смертная на территории "днр" в случае отклонения апелляций иностранных наемников будет предусматривать расстрел ", — заявил он.

Напомним, что ранее главарь "днр" пушилин выступил с заявлением о том, что для помилования прибывших в Украину иностранных военнослужащих, чтобы воевать против российских захватчиков, после чего попали в плен оккупантов, нет никаких оснований. По его словам, при принятии такого решения будут опираться именно на мнение суда.

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Стоит отметить, что в рамках норм международного права многие европейские страны уже долгое время избегают смертной казни как высшей степени наказания, однако несколько из них все же прибегают к этому. В их список входят Африка, Египет, Сомали, Ливия, Эфиопия, Северная и Южная Америка, США (штаты Айдахо и Юта), Азия, КНДР, Индонезия, Китай, Сирия и другие.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что в Соединенных Штатах уже отреагировали на вероятное введение на территории Донбасса смертной казни для так называемых иностранных "преступников". В частности, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что все приговоры так называемого суда в "ДНР" можно считать фиктивными, что автоматически делает их незаконными.