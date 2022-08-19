Итоги встреч Зеленского с Эрдоганом и Гутерришем: главные выводы и возможные последствия

Формат Украина+ООН+Турция хорошо показал себя, и сотрудничество будет продолжаться

Во Львове в четверг, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, с которым, среди прочего, обсудили обстрелы со стороны российских оккупантов Запорожской АЭС, а также вопросы, связанные с военнопленными.

В тот же день в том же Львове Зеленский провел отдельную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поднимались темы усовершенствования зерновой инициативы, российского ядерного шантажа, оборонного взаимодействия между Украиной и Турцией.

А на совместной встрече Зеленский, Эрдоган и Гутерриш обсуждали возобновление мирных переговоров Киева с москвой.

Итоги встреч, а также то, что могло остаться за кулисами, специально для "Телеграфа" проанализировал экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан.

Три ключевых результата

"18 августа во Львове родился новый формат переговоров: Украина+ООН+Турция. Обкатку он прошел по зерновой теме. И показал, что может оказаться эффективным. Теперь этот опыт будет распространен и на другие сферы", – считает Вадим Трюхан.

Он выделил ряд ключевых результатов львовских переговоров.

Первый.

Президент Эрдоган фактически становится коммуникатором между Украиной и россией.

"Никаких ультиматумов от путина, как многие опасались, он не привозил, – отмечает экс-дипломат. – Однако месседж о готовности россиян сесть за стол переговоров передал. И даже публично об этом отчитался перед своим "другом" путином на брифинге по результатам встреч во Львове. Президент Зеленский обозначил позицию Украины, которая выкристаллизовалась в течение последних недель на полях сражений с российскими захватчиками, – "сначала вывести войска рф с территории Украины, а потом переговоры". Эрдогану теперь придется выполнить непростую дипломатическую миссию еще раз, а возможно и не раз, слетав в россию с тем, чтобы убедить путина начать отползать из Украины. Для того, чтобы президент Зеленский согласился встретиться с путиным во время ноябрьского саммита G20 в Индонезии, россияне должны продемонстрировать практические результаты, свидетельствующие об их готовности заканчивать войну, а не бла-бла-бла".

Результат второй.

Должен сдвинуться вопрос касательно военнопленных.

"Для Украины, в отличие от нацистской россии, каждая жизнь – на вес золота, – подчеркивает эксперт. – Следовательно, рашистам придется идти нам и цивилизованному миру на встречу, в том числе принимать Миссию ООН по установлению того, что на самом деле произошло в колонии в Еленовке, где погибли и получили травмы более ста украинских военнопленных. О создании такой Миссии уже объявил Гутерриш.

Результат третий.

Зерновые договоренности.

"Понятно, что летели через полушарие Гутерриш и через пол Европы Эрдоган во Львов не для этого. Однако, это – первая тема, по которой удалось сработать. Следовательно, закрепить успех нужно было", – поясняет Вадим Трюхан.

Это был точно не последний раунд

А еще Украина и Турция достигли и ряда практических договоренностей, которые будут детализировать уже на экспертном уровне, отмечает экс-дипломат.

"В первую очередь, крайне важна энергетика, в частности в условиях, когда с россией любое сотрудничество в этой области будет невозможно много лет. Во-вторых, военно-техническая сфера. И то, что в составе сопровождающих президента Турции лиц находился Халюк Байрактар – генеральный директор компании Baykar Makina, говорит о многом", – уверен Вадим Трюхан.

Вишенкой на торте, по его мнению, стало объявление о том, что в присутствии президентов подписан Меморандум об участии Турции в восстановлении Украины, а также о том, что Турция станет координатором восстановления Харькова и Харьковской области.

"В целом следует отметить, что для Украины это были архиважные переговоры, которые подтвердили нашу субъектность. Президент Зеленский выглядел настоящим хозяином, уверенным в своей позиции и в Украине. Жаль только, что сами переговоры состоялись не в Киеве, или, по крайней мере, в Одессе, – отмечает Вадим Трюхан. – Однако это был точно не последний раунд. Продолжение следует".