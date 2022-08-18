Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев специально для "Телеграфа":

Появились данные, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 18 августа, во Львове предложит украинскому президенту Владимиру Зеленскому организовать его встречу с российским бункерным дедом путиным.

Могу повторить свою фразу – русские никогда не прощают попыток с ними дружить. И напомнить крымскотатарскую поговорку – не опирайся на воду, не верь русскому.

Уверен, что Зеленский ничего плохого во Львове не подпишет. Но сам процесс и то, как он обставлен со стороны Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша (что они не в Киев поехали, а попросили Зеленского приехать во Львов), выглядит, как по мне, аморально. Похоже, они просто не хотят видеть Бучу и прочие города, где россияне сотворили огромное количество военных преступлений. Это цинично. Это выглядит как попытки договориться о мире, став спиной к Освенциму – самому большому концлагерю, основанному немецкими фашистами во время Второй мировой. Сейчас практически вся территория Украины – такой концлагерь, созданный русскими фашистами.

Когда на один кон с жизнями людей ставится экспорт зерна, коммерция с зерном – это тоже омерзительно.

Думаю, никакого толка от этих переговоров не будет. Что же касается ситуации с Запорожской АЭС… Всё очень просто.

Если ООН хотя бы в полумертвом виде существует, то вопрос с демилитаризацией ЗАЭС, с изгнанием оттуда русских военных будет решен. Если нет, это окончательно подтвердит, что Организация Объединенных Наций превратилась в Организацию Объединенных Наци (без буквы "й" в конце). Потому что она и ей подобные, похоже, существуют и действуют исключительно в интересах диктатур, убийц и откровенных террористов. Ведь только они имеют бонусы от ООН. Еду, как Северная Корея. Возможность блокировать важные инициативы и проповедовать с высокой трибуны человеконенавистнические взгляды и откровенную ложь – как россия.

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Ситуация с ЗАЭС – "проверка на вшивость", которую, я думаю, ООН не пройдет. И это подтвердит, что дни данной организации сочтены.

Думаю, Украине, США, другим странам, которые сейчас воюют со злом, нужно создавать другую организацию, которая следила бы за глобальной безопасностью. А ООН иже с ней – попросить освободить помещение.