Ситуация с Запорожской АЭС – "проверка на вшивость", которую, я думаю, ООН не пройдет - Айдер Муждабаев
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 478
Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев специально для "Телеграфа":
Появились данные, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 18 августа, во Львове предложит украинскому президенту Владимиру Зеленскому организовать его встречу с российским бункерным дедом путиным.
Могу повторить свою фразу – русские никогда не прощают попыток с ними дружить. И напомнить крымскотатарскую поговорку – не опирайся на воду, не верь русскому.
Уверен, что Зеленский ничего плохого во Львове не подпишет. Но сам процесс и то, как он обставлен со стороны Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша (что они не в Киев поехали, а попросили Зеленского приехать во Львов), выглядит, как по мне, аморально. Похоже, они просто не хотят видеть Бучу и прочие города, где россияне сотворили огромное количество военных преступлений. Это цинично. Это выглядит как попытки договориться о мире, став спиной к Освенциму – самому большому концлагерю, основанному немецкими фашистами во время Второй мировой. Сейчас практически вся территория Украины – такой концлагерь, созданный русскими фашистами.
Когда на один кон с жизнями людей ставится экспорт зерна, коммерция с зерном – это тоже омерзительно.
Думаю, никакого толка от этих переговоров не будет. Что же касается ситуации с Запорожской АЭС… Всё очень просто.
Если ООН хотя бы в полумертвом виде существует, то вопрос с демилитаризацией ЗАЭС, с изгнанием оттуда русских военных будет решен. Если нет, это окончательно подтвердит, что Организация Объединенных Наций превратилась в Организацию Объединенных Наци (без буквы "й" в конце). Потому что она и ей подобные, похоже, существуют и действуют исключительно в интересах диктатур, убийц и откровенных террористов. Ведь только они имеют бонусы от ООН. Еду, как Северная Корея. Возможность блокировать важные инициативы и проповедовать с высокой трибуны человеконенавистнические взгляды и откровенную ложь – как россия.
Ситуация с ЗАЭС – "проверка на вшивость", которую, я думаю, ООН не пройдет. И это подтвердит, что дни данной организации сочтены.
Думаю, Украине, США, другим странам, которые сейчас воюют со злом, нужно создавать другую организацию, которая следила бы за глобальной безопасностью. А ООН иже с ней – попросить освободить помещение.
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.