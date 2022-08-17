ООН теряет остатки эффективности: дипломаты рассказали, почему не удается наказать россию

Африканские дипломаты сильно подвержены влиянию москвы, и уверенность в успехе среди всех членов ООН падает

Несмотря на то, что генеральный секретарь ООН снова едет в Украину и упоминает российское вторжение почти в каждой своей речи, эффективность всей организации в сдерживании агрессора неуклонно падает и эффективное наказание становится все более призрачным. Об этом свидетельствуют дипломаты, опрошенные агентством Reuters.

"Поскольку война затягивается, становится все труднее найти разумные способы наказать россию", — сказал Ричард Гоуэн, директор ООН в независимой Международной кризисной группе. Обозреватели отмечают тенденцию к увеличению количества стран, воздержавшихся на голосованиях по вопросам, связанным с россией. Это может сигнализировать об их нежелании публично высказываться против москвы.

Дипломатические источники сообщили, что в июне Европейский Союз обдумывал план назначения эксперта ООН по расследованию нарушений прав человека в россии. Но эта идея была отложена из-за опасений, что почти половина членов Совета ООН по правам человека в Женеве может выступить против. В состав Совета входят 47 человек. "Страны задаются вопросом: действительно ли так мудро быть среди победивших россию?", — сказал Олаф Винцек, директор женевского отделения немецкого фонда Конрада Аденауэра.

Мешает эффективному наказанию россии то, что он является постоянным членом Совета безопасности ООН и имеет право вето, посредством которого способна защищать себя от тех же санкций. Кроме того, африканские страны все больше показывают, что находятся под российским влиянием. Как отметила постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд, рф удалось убедить их в том, что это именно западные санкции виновны в глобальном продовольственном кризисе, а не спровоцированная москвой война в Украине. "Более 17 африканских стран воздержались, опасаясь тактики устрашения их со стороны россии. Поэтому мы должны это осознавать", — заявила она в июле в Комитете Сената США по международным отношениям. Так Томас-Гринфилд прокомментировала результаты голосования по исключению рф из Совета ООН по правам человека.

Косвенно это подтвердил африканский дипломат, общавшийся с Reuters на условиях анонимности "Нас больше всего озадачивает идея о том, что подобный конфликт, по сути, поощряется к продлению на неопределенный срок", — сказал он. Тем самым повторив кремлевскую пропаганду о том, что поставки западного оружия затягивают войну.

Пессимистический прогноз о перспективах наказать россию через механизмы ООН высказал также высокопоставленный дипломат из Азии. Пиком он назвал резолюцию с требованием вывести российские войска из Украины, принятую 2 марта. "Поддержка будет ослабевать, потому что мартовские резолюции являются самой высокой точкой; и стремления совершать дальнейшие действия не видно, если только не будут пересечены красные линии", — сказал он. В дипломатической среде такими красными линиями называют ядерную или химическую атаку, массовые жертвы среди гражданского населения или аннексию части территории Украины.

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В издании отмечают, что ситуацию могло бы улучшить исключение рф из состава ООН – такую инициативу уже выдвинула украинская сторона. Но для этого беспрецедентного шага нужна рекомендация Совета Безопасности, которую может заблокировать россия, а затем голосование в Генеральной Ассамблее. Другим вариантом может быть отзыв полномочий представителей президента россии владимира путина, но для этого потребуется поддержка по крайней мере большинства членов Генеральной Ассамблеи.

Как сообщал "Телеграф", недавнее заседание Совета безопасности ООН по обстрелам захваченной россиянами Запорожской АЭС показало, что, несмотря на то, что страны-члены выступают за прекращение боевых действий вокруг станции, добиться хотя бы допуска на объект инспекции МАГАТЭ Совбез не в состоянии.