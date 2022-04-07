Россию выгнали из Совета ООН по правам человека: сколько голосов "за" и сколько "против"

Генеральная ассамблея ООН на заседании в четверг, 7 апреля, исключила Россию из Совета ООН по правам человека. Решение поддержали 93 страны, среди них неожиданно оказались Сербия и Венгрия.

Об этом "Телеграф" сообщает со ссылкой на трансляцию заседания Генассамблеи.

В сегодняшнем заседании Генеральной ассамблеи ООН приняло участие 193 страны. За устранение России из Совета ООН по правам человека из-за сообщений о грубых и систематических нарушениях после вторжения войск РФ в Украину страны проголосовали следующим образом:

"За" — 93 страны (неожиданно с Сербией и Венгрией включительно)

"Удержались" — 58 стран

"Против" — 24 страны (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Габон, Вьетнам и др.)

Результаты голосования за исключение РФ из состава Совета ООН по правам человека

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