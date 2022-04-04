россия созывает СБ ООН из-за "провокациии" в Буче: в Украине прокомментировали циничное поведение рф

россия решила свалить ответственность за резню в Буче на "украинских радикалов"

В россии назвали резню, которую устроили оккупанты в Буче, "провокацией" и решили инициализировать заседание Совбеза ООН.

Об этом сообщил заместитель постоянного представителя россии при ООН Дмитрий Полянский в своем Твиттере.

Так судя по его словам, все произошедшее в Буче и других городах якобы является "провокацией украинских радикалов", из-за чего россия запросила проведение Совбеза ООН в понедельник, 4 апреля.

Как сообщалось ранее, после освобождения прилегающих к Киеву городов — Бучи, Ирпеня и Гостомеля — были обнаружены тела множества убитых мирных граждан нашей страны.

По данным Генпрокуратуры Украины уже были найдены тела 410 людей. Часть из них после убийства оккупанты пытались похоронить в братских могилах, но многие тела так и остались лежать на улицах. У многих из них были связаны руки, что свидетельствует о том, что россияне уничтожали мирных безоружных людей целенаправленно.

Бывший постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в комментарии "Телеграфу" отметил, что многочисленные фото и видео из Бучи стоило бы показать на заседании Совбеза.

"Очень интересно, что на это все скажет Небензя (постпред россии при ООН – ред.), как бы он отреагировал, если бы показали, а я бы это сделал обязательно, фото и видео последствий пребывания российских военных в Буче. Предыдущие несколько заседаний Совбеза он отсидел с каменным лицом, у него хватало силы воли, чтобы на все сказанное в адрес его страны не реагировать", — сказал он.

Отреагировал на заявление и советник главы МВД Антон Геращенко, который предложил провести заседание ООН в Гааге или Нюрнберге.

Напомним, в россии после массовых расстрелов мирных украинцев уже успели заявить, что сотни убитых людей являются "постановкой" и что якобы от действий их солдат не пострадал ни один украинец.