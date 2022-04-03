Укр

Резня в Буче: минобороны рф ошеломило цинизмом и попалось на вранье

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Буча Новость обновлена 03 апреля 2022, 18:42
Буча

Оккупанты учинили зверства в Украине.

После освобождения Киевской области от российских оккупантов в украинских населенных пунтках, в частности в Буче были обнаружены шокирующие "находки" — сотни трупов мирных украинцев. В Минобороны рф назвали фото и видео с погибшими мирными жителями "постановкой".

Об этом сообщает meduza.

В россии заявили, что фотографии и видео, на которых видны погибшие мирные жители в городе Буча под Киевом — "очередная провокация" и "очередная постановка киевского режима для западных СМИ".

"За время нахождения населенного пункта Буча под контролем ВС РФ, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий", — цитирует заявление минобороны рф телеканал "Звезда".

В минобороны рф также заявили, что все российские подразделения вышли из Бучи еще 30 марта после переговоров представителей Москвы и Кеива в Стамбуле. Также в рф отметили, что не блокировали выезды из города в северном направлении, а южные окраины населенного пункта якобы обстреливались со стороны Украины тяжелой артиллерией.

Оккупанты вновь попались на вранье, ведь ранее сами и сообщали, что находятся в Буче.

Однако 1 апреля на телеканале Минобороны рф сообщалось, что российские морские пехотинцы проводят "зачистку" населенных пунктов в Киевской области, чтобы закрепиться на этих позициях. Говорилось о том, что подразделения ВДВ вместе с морской пехотой сдерживали украинские силы на направлении Гостомель — Буча — Озера.

Отметим, Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что собрала доказательства военных преступлений российских солдат в Буче.

Ранее в telegram-канале минобороны рф появился репост записи, в которой утверждалось, что видео с убитыми мирными жителями является постановочным. Однако журналисты тут же разоблачили этот фейк российской пропаганды.

Напомним, в Британии отреагировали на зверства россиян в Буче и пообещали помочь в расследовании военных преступлений.

Теги:
#Украина #Россия #Буча #Война с Россией
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