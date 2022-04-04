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росія скликає РБ ООН через "провокацію" в Бучі: в Україні прокоментували цинічну поведінку рф

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Буча Новина оновлена 04 квітня 2022, 00:41
Буча

росія вирішила звалити відповідальність за різанину у Бучі на "українських радикалів"

У росії назвали різанину, яку влаштували окупанти в Бучі, "провокацією" і вирішили ініціалізувати засідання Ради безпеки ООН.

Про це повідомив заступник постійного представника росії при ООН Дмитро Полянський у своєму Твіттері.

Так, судячи з його слів, все, що сталося в Бучі та інших містах, нібито є "провокацією українських радикалів", через що росія запросила проведення Радбезу ООН у понеділок, 4 квітня.

Як повідомлялося раніше, після звільнення прилеглих до Києва міст — Бучі, Ірпеня та Гостомеля — було виявлено тіла вбитих мирних громадян нашої країни.

За даними Генпрокуратури України вже було знайдено тіла 410 людей. Частину з них після вбивства окупанти намагалися поховати в братських могилах, але багато тіл так і залишилися лежати на вулицях. У багатьох із них були зв’язані руки, що свідчить про те, що росіяни знищували мирних беззбройних людей цілеспрямовано.

Колишній постійний представник України в ООН Володимир Єльченко у коментарі "Телеграфу" зазначив, що численні фото та відео з Бучі варто було б показати на засіданні Ради безпеки.

"Дуже цікаво, що на це все скаже Небензя (постпред росії при ООН – ред.), як би він відреагував, якби показали, а я б це зробив обов’язково, фото та відео наслідків перебування російських військових у Бучі. Попередні кілька засідань Ради безпеки він відсидів із кам’яним обличчям, у нього вистачало сили волі, щоб на все сказане на адресу його країни не реагувати", — сказав він.

Відреагував на заяву і радник голови МВС Антон Геращенко, який запропонував провести засідання ООН у Гаазі чи Нюрнберзі.

Нагадаємо, у росії після масових розстрілів мирних українців уже встигли заявити, що сотні вбитих людей є "постановкою" і що нібито від дій їхніх солдатів не постраждав жоден українець.

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#Україна #Росія #Буча
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