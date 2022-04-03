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Зі звільнених райнів Київщини вже вивезено сотні тіл - Венедиктова

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Зі звільнених райнів Київщини вже вивезено сотні тіл - Венедиктова Новина оновлена 03 квітня 2022, 18:55

У неділю, 3 квітня, генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що зі звільнених від російських окупантів районів Київської області вивезли сотні тіл загиблих мирних жителів.

Про це йшлося в ефірі телемарафону UA Разом.

За словами генпрокурора, з Київщини вивезли 410 тіл загиблих мирних жителів, судмедексперти вже оглянули 140.

Новина доповнюється…

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Буча #Ірина Венедиктова
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