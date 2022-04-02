Росіяни, що втекли з Київщини, залишили цінні подарунки для ЗСУ (відео)

Окупанти покинули нову бойову техніку при спробі перетнути річку Ірпінь

Російська армія, яка відступила від Києва, залишила для ЗСУ цінні подарунки, включаючи й дуже рідкісну нову бойову техніку.

Відповідний відеозапис було оприлюднено у Youtube-каналі радника міського голови Києва Ігоря Луценка.

На кадрах було показано місцевість біля річки Ірпінь, розлив якої після знищення дамби перетворив навколишню місцевість на непрохідне болото.

Зважаючи на все, запис було знято дроном, який показав, що саме залишили окупанти.

Зокрема, автори видання Defence Express змогли впізнати на кадрах машину на базі нової БТР-МДМ "Ракушка", яку на озброєння армії росії прийняли лише у 2015 році.

Крім того, окупанти кинули там і ще одну машину, в якій упізнали 9С932-2 "Барнаул-Т", також відомою, як МРУ-Д.

Ця машина є частиною комплексу засобів автоматизації ППО, за заявами розробників, вона може виявляти повітряні цілі на відстані 40 кілометрів, а також автоматично передавати інформацію зенітним системам.

Судячи з відео, машина пошкоджень не отримала, а тому з високою ймовірністю в ній може бути цілий блок ідентифікації "свій-чужий", що стане справжнім подарунком для української оборонної промисловості.

Як повідомлялося раніше, 2 квітня стало відомо, що окупантів повністю вибили з Київської області, також від російських солдатів були повністю очищені Буча, Ірпінь та Гостомель.