Сбежавшие с Киевщины россияне оставили ценные подарки для ВСУ (видео)

Оккупанты бросили новейшую боевую технику при попытке пересечь реку Ирпень

Российская армия, которая отступает от Киева, оставила для ВСУ весьма ценные подарки, включая и очень редкую новейшую боевую технику.

Соответсвующая видеозапись была обнародована в Youtube-канале советника городского главы Киева Игоря Луценко.

На кадрах была показана местность возле реки Ирпень, разлив которой после уничтожения дамбы превратил окружающую местность в непроходимое болото.

Судя по всему, запись была снята дроном, который показал, что именно оставили после себя оккупанты.

В частности, авторы издания Defence Express смогли опознать на кадрах машину на базе новейшей БТР-МДМ "Ракушка", которую на вооружение армии рф приняли лишь в 2015 году.

Кроме того, оккупанты бросили там и еще одну машину, в которой опознали 9С932-2 "Барнаул-Т" также известной, как МРУ-Д.

Эта машина является частью комплекса средств автоматизации ПВО, по заявлениям разработчиков, она может обнаруживать воздушные цели на расстоянии в 40 километров, а также автоматически передавать информацию зенитным системам.

Судя по видео, машина повреждений не получила, а потому с высокой долей вероятности в ней может быть целым блок идентификации "свой-чужой", что станет настоящим подарком для украинской оборонной промышленности.

Как сообщалось ранее, 2 апреля стало известно, что оккупантов полностью выбили из Киевской области, также от российских солдат были полностью очищены Буча, Ирпень и Гостомель.