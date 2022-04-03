Из освобожденных районов Киевщины уже вывезены сотни тел — Венедиктова

Судмедэксперты успели осмотреть уже 140 тел.

В воскресенье, 3 апреля, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что из освобожденных от российских оккупантов районов Киевской области вывезли сотни тел погибших мирных жителей.

Об этом говорилось в эфире телемарафона UA Вместе.

По словам генпрокурора, из освобожденных районов Киевской области вывезли 410 тел погибших мирных жителей, судмедэксперты уже осмотрели 140.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал жуткие кадры из города Буча Киевской области, где улицы буквально усыпаны телами погибших украинцев. Он отметил, что геноцид над людьми совершили русские солдаты и назвал их ублюдками, мародерами и палачами.

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Тем временем российская пропаганда пыталась выдать кадры из Бучи за фейки, разгоняя новые пропагандистские заявления по поводу погибших жителей Киевщины. "Рупоры" путина пытались навязать населению мнение о том, что все эти трупы — убитые ВСУ гражданские, которые нарушили комендантский час в столице.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине заявили, что уже вскоре об ужасе, который творили российские оккупанты, узнает весь мир, а также судьи Международного Суда в Гааге.