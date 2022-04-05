Постпред россии в ООН поразил новым цинизмом, рассуждая о Буче

Представитель рф при ООН Василий Небензя заявил, что обвинения россии в зверствах в Буче, это якобы чудовищная ложь, и российские солдаты так поступать не могли. Более того, он обвинил украинские власти в клевете, и что они так якобы они покрывают преступления украинцев.

Об этом Небензя рассказал в своем обращении 5 апреля.

Представитель рф настаивает на том, что трагедия в Буче — это якобы украинская провокация, и "киевские власти теперь могут перейти к тотальному геноциду на территории страны". Небензя возмущен, что солдат армии рф сравнивают с нацистами времен Второй мировой войны. Однако это самое цивилизованное название россиян после того, что они сделали.

"Зеленский по прибытию в Бучу намекнул, что этот инцидент оправдывает любой нецивилизованный ответ. В основном он подтвердил, что киевский режим рассматривает геноцид, как метод ведения войны в настоящее время. Сейчас у националистов есть повод устроить настоящую расправу над ни в чем не повинными украинцами, казнив их как предателей", — отметил он.

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