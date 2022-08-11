Советник министра обороны Украины Алексей Копытко рассказал, почему Украина не стала бы обстреливать ЗАЭС

Россия собирается показать на арене СБ ООН очередной цирковой номер. На этот раз хочет обвинить Украину в обстрелах Запорожской АЭС.

Можно повторить любой набор слов о российской лжи, лицемерии, манипуляциях и т.д. Можно обсудить техническую сторону. Но хочу отметить другое.

Украина хочет освободить свою землю от оккупантов. Нет никакой логики в том, чтобы освобождать убитые радиацией территории и заполучить радиоактивное загрязнение Днепра. Даже если вероятность этого исчезающе мала.

Поэтому мотивов создавать хоть малейший риск ядерной угрозы у Украины примерно ноль. Даже несмотря на открытый террор, от которого (пока) невозможно защититься. Просто нет сопоставимой цены, чтобы так рисковать.

Потому что мы банально хотим помидоров, черешни и арбузов. Не говоря уже о таких абстрактных вещах, как любовь к родной земле.

Любовь к Родине – дело житейское. А вот ягодно-овощной мотив всем понятен. Даже МАГАТЭ, которая наполовину сидит в кармане у РФ. Против черешни у магатэшников аргументов нет.

При этом россияне пытаются угрожать, что подорвут станцию, если Украина попытается её освободить. Это красноречиво свидетельствует, насколько яростно они заботятся об интересах "освобождённых" ими людей. Обо всём этом пушкинизме, наследии Екатерины Великой и других галлюцинациях.

Россияне прямо говорят людям: либо вы будете нашими, ой, "освобождёнными", либо сгорите в ядерном аду.

Вечная максима "купите лотерейный билет, иначе отключим газ", только в более масштабной аранжировке.

Кремль решил поглумиться над несчастной ООН потому, что в ядерный шантаж никто не верит. Но на месте херсонско-запорожско-донецко-луганских гауляйтеров я бы задумался. Это сигнал для вас.

Если "освободители" не стесняются заявлять, что готовы обратить вас в ядерный пепел, лишь бы вы не достались злобной Украине, я бы на вашем месте искал способ избавиться от таких "освободителей", либо убегал. Точно не пытался бы строить карьеру коллаборанта. Недальновидно.

Единственный возможный вариант, который ООН и МАГАТЭ в принципе может обсуждать с Россией – как быстро россияне уберутся со станции и оставят в покое персонал. Они держат людей в заложниках уже 5 месяцев.

Ядерный террор – это повод для расширения санкций. Как минимум.

После стрельбы росвойск по АЭС и возле хранилища ядерных отходов нет никаких разумных объяснений, почему Россия до сих пор в СБ ООН и почему её не признали страной-террористом. Вот просто нет.