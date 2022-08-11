Радник міністра оборони України Олексій Копитко розповів, чому Україна не стала б обстрілювати ЗАЕС

Росія має намір показати на арені РБ ООН черговий цирковий номер. Цього разу хоче звинуватити Україну в обстрілі Запорізької АЕС.

Можна повторити будь-який набір слів про російську брехню, лицемірство, маніпуляції і т.д. Можна обговорити технічну сторону. Але хочу наголосити на іншому.

Україна хоче визволити свою землю від окупантів. Немає жодної логіки в тому, щоб звільняти вбиті радіацією території та отримати радіоактивне забруднення Дніпра. Навіть якщо ймовірність цього зникаюче мала.

Тому мотивів створювати хоч найменший ризик ядерної загрози в Україні приблизно нуль. Навіть попри відкритий терор, від якого (поки що) неможливо захиститися. Просто немає порівнянної ціни, щоби так ризикувати.

Тому, що ми банально хочемо помідорів, черешні та кавунів. Не кажучи вже про такі абстрактні речі, як любов до рідної землі.

Любов до Батьківщини – справа життєва. А ось ягідно-овочевий мотив усім зрозумілий. Навіть для МАГАТЕ, яка наполовину сидить у кишені у РФ. Проти черешні у магатешників аргументів немає.

При цьому росіяни намагаються загрожувати, що підірвуть станцію, якщо Україна намагатиметься її звільнити. Це красномовно свідчить, наскільки затято вони дбають про інтереси "звільнених" ними людей. Про все це пушкінізм, спадок Катерини Великої та інших галюцинаціях.

Росіяни прямо говорять людям: або ви будете нашими, ой, "звільненими", або згорите в ядерному пеклі.

Вічна максима "купіть лотерейний білет, інакше відключимо газ", лише у масштабнішому аранжуванні.

Кремль вирішив поглумитися з нещасної ООН тому, що в ядерний шантаж ніхто не вірить. Але на місці херсонсько-запорізько-донецько-луганських гауляйтерів я б замислився. Це сигнал для вас.

Якщо "визволителі" не соромляться заявляти, що готові перетворити вас у ядерний попіл, аби ви не дісталися злісній Україні, я б на вашому місці шукав спосіб позбутися таких "визволителів", або тікав. Точно не намагався будувати кар’єру колаборанта. Недалекоглядно.

Єдиний можливий варіант, який ООН та МАГАТЕ в принципі може обговорювати з Росією – як швидко росіяни втечуть зі станції та дадуть спокій персоналу. Вони тримають людей у заручниках уже 5 місяців.

Ядерний терор – це привід розширення санкцій. Як мінімум.

Після стрілянини росвійськ по АЕС і біля сховища ядерних відходів немає жодних розумних пояснень, чому Росія досі в РБ ООН і чому її не визнали країною-терористом. Ось просто нема.