Накриє не лише Україну: вчені спрогнозували наслідки аварії на Запорізькій АЕС

Що буде у разі аварії на Запорізькій АЕС

Оскільки росіяни останніми днями нарощують кількість провокацій на Запорізькій АЕС, то у багатьох почало виникати питання про те, що буде у разі серйозної аварії на найбільшій атомній електростанції Європи.

Один із варіантів розглянув завідувач відділу математичного моделювання довкілля в Інституті проблем математичних машин та систем НАН України Іван Ковалець.

Він зазначив, що наразі відомо не дуже багато інформації про те, що відбувається на ЗАЕС.

"Наскільки я розумію, є загроза знеструмлення енергоблока і, відповідно, виходу з ладу системи охолодження. Це може призвести до важких аварій. Я не фахівець у розрахунку обсягів викидів при аваріях на АЕС, а займаюся саме розрахунками атмосферного поширення, коли викид стався", — Написав він.

За його словами, через те, що погодні умови щодня змінюються, то точно сказати, куди піде хмара неможливо. Однак у приклад він навів погодні умови від 27 липня, коли б її понесло на південний захід. У такому випадку, крім суші, також буде забруднена акваторія Чорного моря.

У такому разі хмара накриє не лише південні області України разом із Кримом, але й зачепить Болгарію, Румунію і навіть дійде до Туреччини.

Як повідомлялося раніше, ЗАЕС, попри дії росіян, працює і виробляє струм для енергосистеми України. Але станція перебуває під серйозними ризиками порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.