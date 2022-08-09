Накроет не только Украину: ученые спрогнозировали последствия аварии на Запорожской АЭС

Что будет в случае аварии на Запорожской АЭС

Поскольку россияне в последние дни наращивают количество провокаций на Запорожской АЭС, то у многих начал возникать вопрос о том, что будет в случае серьезной аварии на крупнейшей атомной электростанции Европы.

Один из вариантов рассмотрел заведующий отделом математического моделирования окружающей среды в Институте проблем математических машин и систем НАН Украины Иван Ковалец.

Он отметил, что сейчас известно не очень много информации о том, что происходит на ЗАЭС.

"Насколько я понимаю, есть угроза обесточивания энергоблока и, соответственно, выхода из строя системы охлаждения. Это может привести к тяжелым авариям. Я не специалист в расчете объемов выбросов при авариях на АЭС, а занимаюсь именно расчетами атмосферного распространения, когда выброс произошел", — написал он.

По его словам, из-за того, что погодные условия ежедневно меняются, то точно сказать куда пойдет облако невозможно. Однако в пример он привел погодные условия от 27 июля, когда его понесло бы на юго-запад. В таком случае кроме суши также будет загрязнена акватория Черного моря

В таком случае облако накроет не только южные области Украины вместе с Крымом, но и также заденет Болгарию, Румынию и даже дойдет до Турции.

Как сообщалось ранее, ЗАЭС несмотря на действия россиян работает и производит ток для энергосистемы Украины. Но станция находится под серьезными рисками нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.