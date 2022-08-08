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Запорожская АЭС работает, но риски огромны – в Энергоатоме рассказали о состоянии станции

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Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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Станция продолжает производить энергию для Украины, несмотря на значительные риски
Станция продолжает производить энергию для Украины, несмотря на значительные риски

Персонал станции делает все возможное, но россияне продолжают свой вооруженный террор на ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция, сейчас оккупированная россиянами, которые совершают там акты ядерного террора, работает и производит ток для энергосистемы Украины. Но ЗАЭС находится под серьезными рисками нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

О ситуации на станции по состоянию на 8:00 понедельника, 8 августа рассказали в "Энергоатоме". Периодический обстрел ЗАЭС российскими войсками из РСЗО на протяжении последних дней вызвал серьезный риск для безопасного функционирования станции", — говорится в телеграм-канале компании. По результатам последних действий оккупантов, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита и он был отключен.

Кроме того, россияне серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус. На ЗАЭС сохраняются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ. "Энергоатом" сообщил также о высоком уровне пожарной опасности на станции.

Повреждение получила и площадка сухого хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ). Вокруг нее обстрелами были повреждены три датчика радиационного мониторинга.

Несмотря на действия россиян, украинский персонал станции остается на своих рабочих местах, заверили в "Энергоатоме". Специалисты делают все возможное, чтобы обеспечить ядерную и радиационную безопасность и вовремя ликвидировать нанесенные обстрелами повреждения. Впрочем, пока там остаются россияне, действия которых непредсказуемы, угроза физической безопасности станции остается. "Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры по принуждению россии освободить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль Украины ради безопасности всего мира", — заявили в "Энергоатоме".

К призыву присоединился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который сейчас находится в Японии на днях чествования жертв ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Он назвал любую атаку на атомную станцию "самоубийством" и призвал как можно быстрее допустить на ЗАЭС экспертов МАГАТЭ.

Как сообщал "Телеграф", глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее сказал, что Запорожская АЭС полностью вышла из-под контроля и попросил о разрешении на инспекцию. Он даже употребил формулировку "умолял о выполнении этой миссии". Как известно, российские оккупанты возобновили обстрелы ЗАЭС в конце прошлой недели. По некоторым данным, они также заменировали территорию станции и стащили туда военную технику.

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#Запорожская АЭС #Обстрел #Энергоатом #Антониу Гутерриш