Запорожская АЭС работает, но риски огромны – в Энергоатоме рассказали о состоянии станции

Персонал станции делает все возможное, но россияне продолжают свой вооруженный террор на ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция, сейчас оккупированная россиянами, которые совершают там акты ядерного террора, работает и производит ток для энергосистемы Украины. Но ЗАЭС находится под серьезными рисками нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

О ситуации на станции по состоянию на 8:00 понедельника, 8 августа рассказали в "Энергоатоме". Периодический обстрел ЗАЭС российскими войсками из РСЗО на протяжении последних дней вызвал серьезный риск для безопасного функционирования станции", — говорится в телеграм-канале компании. По результатам последних действий оккупантов, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита и он был отключен.

Кроме того, россияне серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус. На ЗАЭС сохраняются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ. "Энергоатом" сообщил также о высоком уровне пожарной опасности на станции.

Повреждение получила и площадка сухого хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ). Вокруг нее обстрелами были повреждены три датчика радиационного мониторинга.

Несмотря на действия россиян, украинский персонал станции остается на своих рабочих местах, заверили в "Энергоатоме". Специалисты делают все возможное, чтобы обеспечить ядерную и радиационную безопасность и вовремя ликвидировать нанесенные обстрелами повреждения. Впрочем, пока там остаются россияне, действия которых непредсказуемы, угроза физической безопасности станции остается. "Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры по принуждению россии освободить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль Украины ради безопасности всего мира", — заявили в "Энергоатоме".

К призыву присоединился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который сейчас находится в Японии на днях чествования жертв ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Он назвал любую атаку на атомную станцию "самоубийством" и призвал как можно быстрее допустить на ЗАЭС экспертов МАГАТЭ.

Как сообщал "Телеграф", глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее сказал, что Запорожская АЭС полностью вышла из-под контроля и попросил о разрешении на инспекцию. Он даже употребил формулировку "умолял о выполнении этой миссии". Как известно, российские оккупанты возобновили обстрелы ЗАЭС в конце прошлой недели. По некоторым данным, они также заменировали территорию станции и стащили туда военную технику.