Запорожская АЭС полностью вышла из-под контроля, МАГАТЭ умоляет об инспекции

Ситуацию на станции Рафаэль Гросси назвал парадоксальной и угрожающей

Оккупированная Запорожская атомная электростанция, где россияне пытаются разместить в энергоблоках взрывчатку, полностью вышла из-под контроля. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

В интервью Associated Press он рассказал, что буквально умоляет допустить миссию МАГАТЭ на самый большой в Европе подобный объект для инспекции. Это поможет стабилизировать ситуацию и предотвратить ядерную катастрофу, уверен Гросси. "На станции были нарушены все принципы ядерной безопасности. На карту поставлено чрезвычайно серьезное, чрезвычайно важное и опасное дело", — сказал он.

Гросси также обвинил россиян в многочисленных нарушениях безопасности на станции. Он напомнил, что ЗАЭС находится в зоне активных боевых действий. При этом оккупанты не соблюдают принцип физической неприкосновенности станции, подчеркнул директор МАГАТЭ. Как известно, помимо постоянных обстрелов вокруг объекта над ним нередко летают российские ракеты.

Ситуацию на станции Гросси назвал парадоксальной – ее фактически контролируют россияне, но при этом обслуживание и управление осуществляет украинский персонал. Это, подчеркнул он, приводит к неизбежным конфликтам и случаям насилия. Впрочем, глава МАГАТЭ отметил, что агентство сохраняет определенные контакты со станцией, хотя назвал их "несовершенными" и "неоднородными".

Чиновник ООН посетовал, что из-за прерванных цепей поставок он не может быть уверен, что станция получает все необходимое. Потому он настаивает на проведении инспекции. Это позволит убедиться, что ядерный материал находится под защитой. "МАГАТЭ своим присутствием станет сдерживающим фактором для любого акта насилия против этой атомной электростанции. Поэтому умоляю как международный государственный служащий, как глава международной организации, умоляю обе стороны разрешить выполнение этой миссии", — сказал Гросси.

Как сообщал "Телеграф", расследование показало, что другую украинскую АЭС – Чернобыльскую – россиянам помогали захватывать засланные заранее агенты.