Захватывать Чернобыльскую АЭС россиянам помогали засланные агенты — расследование

С помощью своих засланных агентов россия планировала быстро и малыми силами свергнуть украинские власти

Быстрый захват Чернобыльской атомной электростанции, куда россияне прорвались в первый день войны и наделали там немало бед, был давно спланированным. Оно входило в общий план мгновенного свержения украинской власти. Чтобы подготовить его, кремль создал в Украине целую сеть своих секретных агентов.

Об этом свидетельствуют результаты расследования агентства Reuters. Ссылаясь на данные пяти источников, журналисты рассказали, что военные из окружения кремлевского диктатора владимира путина были убеждены, что захватить Украину будет очень просто. Для этого понадобится небольшая часть российской армии и несколько дней времени. Конечной целью было заставить президента Владимира Зеленского и его администрацию сбежать или даже капитулировать.

Как сообщил Reuters секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, российским агентов удалось обнаружить в оборонных и структурах безопасности, а также в правоохранительных органах.

Отдельным предметом расследования в Украине сейчас является сложение оружия бойцами Нацгвардии при попытке россиян прорваться на ЧАЭС. Опираясь на изученные судебные документы, Reuters сообщило, что подозреваемым здесь является начальник службы безопасности станции Валентин Ветер. Его обвиняют в том, что 24 февраля он самовольно покинул свой пост. Ветеру инкриминируют государственную измену. Сам он заявил следователям, что в день вторжения посоветовал командиру Нацгвардии "пощадить людей". ЧАЭС впоследствии планировалось использовать как промежуточный пункт для атаки на Киев.

Еще один источник, который в расследовании не раскрывается, но называется близким к кремлю, рассказал, что российские агенты были направлены на ЧАЭС еще в 2021 году. Их целью было подкупить тамошнее руководство и обеспечить бескровный захват станции. В Reuters подчеркнули, что не смогли независимо подтвердить эти данные.

В расследовании также указывается, что российские власти намерены активизировать своих "спящих агентов", проникших в Службу безопасности Украины.

Как сообщал "Телеграф", россияне действовали на ЧАЭС настолько безрассудно, что умудрились даже выкопать окопы в Рыжем лесу. Поэтому у них может развиться лучевая болезнь.