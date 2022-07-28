Захоплювати Чорнобильську АЕС росіянам допомагали заслані агенти, - розслідування

За допомогою своїх засланців росія планувала швидко і малими силами повалити українську владу

Швидке захоплення Чорнобильської атомної електростанції, куди росіяни прорвались у перший день війни і наробили там чимало біди, було давно спланованим. Воно входило у загальний план миттєвого повалення української влади. Щоби підготувати його, кремль створив в Україні цілу мережу своїх таємних агентів.

Про це свідчать результати розслідування агентства Reuters. Посилаючись на дані п’яти джерел, журналісти розповіли, що військові із оточення кремлівського диктатора володимира путіна, були переконані, що захопити Україну буде дуже просто. Для цього знадобиться маленька частина російської армії і кілька днів часу. Кінцевою метою було змусити президента Володимира Зеленського та його адміністрацію втекти або навіть капітулювати.

Як повідомив Reuters секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, російських агентів вдалося виявити в оборонних та безпекових структурах, а також в правоохоронних органах.

Окремим предметом розслідування в Україні зараз є складення зброї бійцями Нацгвардії під час спроби росіян прорватись на ЧАЕС. Спираючись на вивчені судові документи, Reuters повідомило, що підозрюваним тут є начальник служби безпеки станції Валентин Вітер. Його звинувачують в тому, що 24 лютого він самовільно залишив свою посаду. Вітеру інкримінують державну зраду. Сам він заявив слідчим, що у день вторгнення порадив командиру Нацгвардії "пощадити людей". ЧАЕС згодом планувати використовувати як проміжний пункт для атаки на Київ.

Ще одне джерело, яке у розслідуванні не розкривається але називається близьким до кремля, розповіло, що російські агенти були направлені на ЧАЕС ще у 2021 році. Їхньою метою було підкупити тамтешнє керівництво і забезпечити безкровне захоплення станції. У Reuters наголосили, що не змогли незалежно підтвердити ці дані.

У розслідуванні також вказується, що російська влада має намір активізувати своїх "сплячих агентів", які проникли у Службу безпеки України.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни діяли на ЧАЕС настільки безрозсудно, що примудрились навіть викопати окопи у Рудому лісі. Через це у них може розвинутись променева хвороба.