В Енергоатомі розповіли, що чекає на росіян, які окопувалися в Чорнобилі

Рішення створювати окопи в Рудому лісі було одним із найгірших для окупанти

Підрозділи російських військ, які "кошмарили" працівників Чорнобильської АЕС, отримали ударну дозу радіації, через що у них може розвинутись променева хвороба. Такого висновку підштовхують розрахунки співробітників "Енергоатому", котрі робили виміри в Рудом лісі після втечі ворожих солдатів.

Про це повідомили у прес-службі "Енергоатому" після поїздки до зони відчуження.

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За словами керівника підприємства Петра Котіна, ворожі солдати окопувалися посеред Рудого лісу, який вважається однією з радіонебезпечних зон Чорнобиля. У цьому районі зливалися залишки опроміненого палива з ядерного реактора, кладка графіту та інші небезпечні речовини. За роки все це опустилося в ґрунт на 40-80 сантиметрів углиб, проте нездогадливі росіяни вирішили викопати собі окопи.

Котін наголошує: в окремих місцях гамма-фон перевищує норму у 10-15 разів. Це дуже високі показники, що не могли не вплинути на здоров’я людини згубно.

"Один із показників, що формує внутрішнє опромінення, отримане окупантами від поверхні ґрунту (Бета-забруднення), у місцях виміру становив по 90 Sr, що у 160 разів більше за норму", — заявив фахівець.

На його думку, більшості окупантів, які перебували в Рудому лісі близько місяця, загрожує променева хвороба, яка протікає дуже болісно.

Раніше у Міністерстві енергетики підрахували, що великий заряд радіації взяли на себе не лише солдати, а й їхня бойова техніка. Загалом через зону відчуження перегнали до 10 тисяч танків та машин, і всі вони були опромінені.

Нагадаємо, що росіяни покинули Чорнобильську зону близько десяти тому, заявивши, що АЕС перебуває під контролем знаючих фахівців і охорона їй більше не потрібна. При цьому із собою вони, на жаль, забрали кілька десятків нацгвардійців, які раніше охороняли об’єкт.