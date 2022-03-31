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Окупанти пішли з Чорнобильської АЕС, але забрали полонених нацгвардійців: подробиці

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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ЧАЕС Новина оновлена 31 березня 2022, 23:12
ЧАЕС

На території Чорнобильської АЕС сторонніх не залишилося

Російські окупаційні сили, які перебували на території ЧАЕС від початку вторгнення, повністю звільнили електростанцію.

Про це поінформувала пресслужба Держагентства України з управління зоною відчуження до Фейсбуку.

"Наразі сторонніх осіб на майданчику Чорнобильської АЕС не перебуває", — йдеться у повідомленні.

Тим часом у пресслужбі Енергоатому повідомили, що росіяни, що відступили, також забрали з собою військовослужбовців Нацгвардії, які утримуються в полоні.

Як повідомлялося раніше, 31 березня окупанти на ЧАЕС змусили персонал підписати "акт приймання передачі" території АЕС, пославшись на те, що вони там знаходилися як "охоронці".

Про те, що росія почала виводити свої війська із зони відчуження, стало відомо 30 березня, хоча точно не відомо, що саме змусило їх звідти піти. Російське командування напередодні відзвітувало, що нібито "виконало" свої завдання на напрямі Києва та Чернігова, а тому згортає бойові дії в областях.

Втім, не виключено, що солдати у зоні відчуження могли підхопити променеву хворобу, оскільки прибули на ЧАЕС через Рудий ліс без засобів індивідуального захисту. Про це також може свідчити те, що багатьох із них доставили до білоруського Гомеля до центру радіаційної медицини.

Теги:
#Україна #Росія #ЧАЕС #Чорнобиль
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