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Росіяни відступили від Чорнобильської АЕС та придумали "оригінальне" пояснення захопленню

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Чорнобильська АЕС Новина оновлена 31 березня 2022, 19:06
Чорнобильська АЕС

Росіяни заявили, що нібито "охороняли" ЧАЕС увесь цей час.

Російські загарбники на 36-день війни в Україні заявили про наміри залишити Чорнобильську АЕС та навіть підписали "Акт приймання та передачі охорони ЧАЕС". Ймовірно, що таке рішення окупанти ухвалили через опромінення, яке отримали на станції.

Про це у четвер, 31 березня, повідомила пресслужба "Енергоатому".

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У документі, який створили окупанти, йдеться, що "претензій з боку адміністрації об'єкта, що охороняється, щодо військ державної гвардії Російської Федерації немає". Росіяни, очевидно, змусили співробітників станції його підписати.

"Виявляється, понад п'ять тижнів окупанти станцію "охороняли", та ще й так добре, що жодних дорікань", – прокоментували в "Енергоатомі".

Акт, який склали росіяни, нібито про "охорону" ЧАЕС
Акт, який склали росіяни, нібито про "охорону" ЧАЕС

Варто зазначити, що за кілька годин до цього "Енергоатом" повідомив, що російські солдати, які захопили ЧАЕС та інші об‘єкти у Зоні відчуження, двома колонами вирушили в бік українського кордону з республікою Білорусь.

"Наміри покинути ЧАЕС загарбники сьогодні зранку озвучували українському персоналу станції. Наразі на станції ще залишається невелика кількість рашистів. Також є дані про те, що наразі формується для руху в бік Білорусі ще й колона військових рф, які тримали в облозі місто Славутич ", – зазначила пресслужба атомної компанії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські війська захопили Чорнобильську атомну електростанцію 24 лютого. Окупанти просувалися до об’єкта через зону відчуження, де пізніше, вздовж можливих напрямів їхнього просування було зафіксовано підвищений рівень радіаційного забруднення. МАГАТЕ 25 лютого повідомило, що рівень радіації на ЧАЕС сягнув 9,46 мікрозіверта/годину. В Держінспекції з ядерного регулювання 25 лютого також заявили про підвищення рівня радіації у зоні відчуження. Вже 27 лютого там додали, що біля сховища радіоактивних відходів поглинена радіація була в сім разів вищою за норму. А 9 березня внаслідок ворожих обстрілів ЧАЕС залишилася без електропостачання — світло подали через 2 дні завдяки зусиллям українських енергетиків.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Чорнобильська АЕС #Армія РФ #Окупанти
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