Україна врятувала світ від серйозних проблем на Чорнобильській АЕС

Українські електрики запобігли випаровуванню радіоактивних речовин на ЧАЕС.

На Чорнобильській атомній електростанції, де внаслідок обстрілу окупантів було відключено електроенергію, силами фахівців українського "Укренерго" вдалося відновити електрику та під'єднати до неї станцію і місто Славутич.

Про це у неділю, 13 березня, повідомив "Енергоатом".

Зазначається, що фахівцям "Укренерго" вдалося відремонтувати лінію 330 кВ Лісна — ЧАЕС та поновити електропостачання на Чорнобильській атомній електростанції та у місті Славутич.

Електроенергії на ЧАЕС не було з 9 березня — відремонтувати лінію у той день було неможливим, адже російські окупанти із захопленої станції обстрілювали українські позиції. У "Енергоатомі" того дня повідомили, що відключення світла загрожує серйозною катастрофою — вся річ у тому, що у сховищі відпрацьованого ядерного палива все ще зберігається близько 20 тисяч паливних збірок, які весь час потрібно охолоджувати. Без електрики це стало неможливим, адже наноси на станції не працювали.

Без охолодження існував серйозний ризик того, що температура у басейнах піднялася б і міг розпочатися процес випаровування — у довкілля могли проникнути радіоактивні речовини, а хмару з ними могло віднести як на Європу та Україну, так і на росію з Білоруссю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує з атомною електростанцією.