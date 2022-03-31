Російські окупанти отримали дозу опромінення в Чорнобилі, їх терміново евакуювали

Окупаційні війська почали відходити від ЧАЕС

Російських військових, які захоплювали територію Чорнобильської АЕС, привозять до центру радіаційної медицини у білоруському Гомелі.

Як повідомляє France24 із посиланням на заяву представника Пентагону, окупаційні війська поступово виходять із зони ЧАЕС.

За його словами, росіяни почали йти звідти на територію Білорусі після того, як у Москві заявили про згортання бойових дій у двох напрямках.

Водночас в оборонному відомстві США зазначають, що поки що немає інформації про те, скільки російських солдатів там ще залишилося і чи мають намір вони вивести звідти всі свої сили.

Своєю чергою член Громадської ради при Державному агентстві України з управління Зоною відчуження Ярослав Ємельяненко у своєму Фейсбуку написав, що росіян вивозять до Гомеля до центру радіаційної медицини.

"Є правила поводження з цією територією. Вони є обов’язковими для виконання, тому що радіація це фізика – вона працює без урахування статусів або погонів. За наявності мінімального інтелекту у командування або солдатів, можна було уникнути цих наслідків", — зазначив він і доклав повідомлення з одного з білоруських каналів, в яких повідомлялося, що лише вдень 30 березня до медзакладу прибуло 7 медичних автобусів.

Як повідомлялося раніше, співробітники ЧАЕС, які перебували на станції в день її захоплення росіянами, повідомляли, що окупанти прибули через Рудий ліс без засобів індивідуального захисту, піднявши за технікою великий стовп пилу.