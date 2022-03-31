Укр

Российские оккупанты получили дозу облучения в Чернобыле, их срочно эвакуируют

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
434
Чернобыльская АЭС Новость обновлена 31 марта 2022, 03:04
Чернобыльская АЭС

Оккупационные войска начали отходить от ЧАЭС

Российских военных, которые захватывали территорию Чернобыльской АЭС, привозят в центр радиационной медицины в белорусском Гомеле.

Как сообщает France24 со ссылкой на заявление представителя Пентагона, оккупационные войска постепенно выходят из зоны ЧАЭС.

По его словам, россияне начали уходить оттуда на территорию Беларуси после того, как в Москве заявили о сворачивании боевых действий на двух направлениях.

Вместе с тем в оборонном ведомстве США отмечают, что пока нет информации о том, сколько российских солдат там еще осталось и намерены ли они вывести оттуда все свои силы.

В свою очередь член Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко в своем Фейсбук написал, что россиян вывозят в Гомель в центр радиационной медицины.

"Есть правила обращения с этой территорией. Они обязательны для выполнения, потому что радиация это физика – она работает без учета статусов или погонов. При наличии минимального интеллекта у командования или солдат, можно было избежать этих последствий", — отметил он и приложил сообщение с одного из белорусских каналов, в которых сообщалось, что только днем 30 марта к медучреждению прибыло 7 медицинских автобусов.

Как сообщалось ранее, сотрудники ЧАЭС, которые находились на станции в день ее захвата россиянами сообщали, что оккупанты прибыли через Рыжий лес без средств индивидуальной защиты, подняв за техникой большой столб пыли.

Теги:
#Украина #Россия #Беларусь #ЧАЭС
В Днепре снова неспокойно
Днепр
По Днепру нанесен ракетный удар: куда попали
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В Днепре снова неспокойно
По Днепру нанесен ракетный удар: куда попали
Дата публикации
Категория
Армия россии в Украине
"Маршал обгадился": террорист Гиркин признал, что россии уже не захватить Украину
Дата публикации
Категория
Системы противовоздушной обороны
В США анонсировали поставки мощного оружия в Украину
Дата публикации
Категория
Жительница Киевской области публично рассказала о зверствах оккупантов
"Малейшая оплошность и мы расстреляем тебя вместе с семьёй": украинка о жизни в оккупированном поселке под Киевом
Дата публикации
Категория
Главные новости в Украине 31 марта
Война — день 36: россия продолжает нести потери в живой силе и технике, но не прекращает обстреливать города Украины