Российские оккупанты получили дозу облучения в Чернобыле, их срочно эвакуируют

Оккупационные войска начали отходить от ЧАЭС

Российских военных, которые захватывали территорию Чернобыльской АЭС, привозят в центр радиационной медицины в белорусском Гомеле.

Как сообщает France24 со ссылкой на заявление представителя Пентагона, оккупационные войска постепенно выходят из зоны ЧАЭС.

По его словам, россияне начали уходить оттуда на территорию Беларуси после того, как в Москве заявили о сворачивании боевых действий на двух направлениях.

Вместе с тем в оборонном ведомстве США отмечают, что пока нет информации о том, сколько российских солдат там еще осталось и намерены ли они вывести оттуда все свои силы.

В свою очередь член Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко в своем Фейсбук написал, что россиян вывозят в Гомель в центр радиационной медицины.

"Есть правила обращения с этой территорией. Они обязательны для выполнения, потому что радиация это физика – она работает без учета статусов или погонов. При наличии минимального интеллекта у командования или солдат, можно было избежать этих последствий", — отметил он и приложил сообщение с одного из белорусских каналов, в которых сообщалось, что только днем 30 марта к медучреждению прибыло 7 медицинских автобусов.

Как сообщалось ранее, сотрудники ЧАЭС, которые находились на станции в день ее захвата россиянами сообщали, что оккупанты прибыли через Рыжий лес без средств индивидуальной защиты, подняв за техникой большой столб пыли.