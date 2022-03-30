Минобороны рф о Киевском и Черниговском направлениях: "Задачи выполнены"

Российские оккупанты заявили, что даже не думали захватывать большие украинские города.

В среду, 30 марта, на 35-йдень полномасштабного вторжения рф в Украину в россии отчитались о выполнении всех "основных задач" (однако не уточнили – каких именно) на Киевском и Черниговском направлениях.

Об этом сообщили в минобороны рф.

Представитель минобороны рф Игорь Конашенков заявил, что россия якобы достигла всех поставленных задач на этих двух направлениях, в частности сковала сили ВСУ в Киеве и нанесла главный удар на Донбассе. По словам Конашенкова, россия даже не думала о захвате больших городов, чтобы избежать потерь среди гражданского населения. Также спикер минобороны рф заявил, что вооруженным формированиям Киева было нанесено поражение.

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"На киевском и черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск. На первом этапе специальной военной операции, проводимой Вооруженными силами России на территории Донбасса и Украины, планировалось заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов на этих направлениях, включая Киев. Был план сковать ВСУ на поле боя и без штурма городов, во избежание потерь среди гражданского населения, нанести вооруженным формированиям Киева такое поражение, которое не позволило бы ему использовать эти силы на главном направлении действий российских Вооруженных сил — на Донбассе. Все эти цели были выполнены", — заявил Конашенков.

Конашенков не впервые запомнился клоунской речью. Именно он распространял мифы о том, что Украина разрабатывает биологическое оружие, чтобы переносить болезни в рф с помощью птиц.

Напомним, об отводе войск рф из-под Киева и Чернигова в россии заговорили еще 29 марта после переговоров в Стамбуле.