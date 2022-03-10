Укр

"Во главе Украины стоят рептилоиды": в сети высмеяли клоунское заявление минобороны рф

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Официальный представитель Минобороны рф Игорь Конашенков Новость обновлена 10 марта 2022, 16:10
Официальный представитель Минобороны рф Игорь Конашенков

В рф придумывают все новые и новые "грехи" украинских властей.

В четверг, 10 марта, на 15-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в минобороны россии заявили, что украинские биолаборатории разрабатывали коронавирусную инфекцию, а также работали с птицами, рептилиями и летучими мышами для "переноски" болезней в рф. Естественно, в сети высмеяли такую чушь.

На странице ФБК в twitter пользователи высмеяли очередную "причину" вторжения рф в Украину.

Пользователи со смехом восприняли официальную информацию от минобороны рф.

"Даже интересно, что они дальше наплетут. То, что во главе у них (Украины) стоят рептилоиды, которые пытаются захватить великую и могучую россию? Не, ну реально, а как они объяснили то, что вирус появился на другом конце шара где-то ближе к Китаю, а не, например, Европе?", — написал один из пользователей.

В комментарии под постом предположили, что войска рф "нашли" украинскую биолабораторию в мариупольском роддоме, который был цинично обстрелян россиянами.

"Они студию Рен ТВ переодели в минобороны", — пошутили в комментариях.

Во время брифинга официальный представитель Минобороны рф Игорь Конашенков также сообщил, что в биолабораториях работали с птицами, рептилиями и летучими мышами, которые должны были переносить африканскую чуму и сибирскую язву в россию и соседние страны…

Ранее сообщалось, что своим недавним заявлением минобороны рф поймало кровавого диктатора владимира путина на лжи.

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